Vittorio Sgarbi al programma radiofonico ‘La Zanzara’ ha rivelato: “Ho un cancro alle p***”, la confessione.

Una confessione arrivata soltanto da qualche ora, Vittorio Sgarbi, contattato dal programma radiofonico ‘La Zanzara’, ha rivelato di avere un tumore. Tale confessione è arrivata nel momento in cui è sorta una polemica attorno al ruolo dei medici durante i mesi della pandemia. Il critico d’arte aveva, infatti, aveva dichiarato: “Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro mi sta sul c***. Non c’è solo il Covid…“, e proprio mentre era intento nelle sue dichiarazioni, ha confessato inaspettatamente quanto rivelato. Ma entriamo nel dettaglio.

Vittorio Sgarbi rivela: “Ho un cancro alle p***”, e confessa anche di aver avuto il Covid

Come abbiamo anticipato, la confessione è avvenuta nel corso di una polemica formata intorno al ruolo dei medici. Infatti, il critico d’arte ha espresso il suo pensiero, in modo del tutto schietto e diretto, come è solito fare; proprio durante queste sue affermazioni, si è lasciato andare a confessioni del tutto inaspettate: “Il medico deve stare in ospedale, cura i malati, se poi trascura i malati di cancro mi sta sul c***. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle p***, e non ne sono uscito. Certo che li ringraziamo, ma per tutte le malattie“. I conduttori della trasmissione ‘la Zanzara’, Parenzo e Cruciani, hanno ripreso queste sue affermazioni, contattando il critico d’arte. Sgarbi, durante la puntata del 20 marzo, ha specificato quanto segue: “Il mio medico mi ha fatto le analisi e ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il covid“.

Ma continua con le sue dichiarazioni, rivelando di aver fatto le analisi per la prostata: “Ho un problema, cerchiamo di risolvere. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Quando me l’hanno detto ho reagito con grande serenità, ed erano sorpresi“, ha dichiarato Sgarbi. La notizia del tumore ai testicoli che ha colpito il critico, ha lasciato tutti scossi, dato che non lo aveva mai reso noto in questi mesi.