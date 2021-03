Sapete chi è la moglie di Edoardo Leo? Si chiama Laura ed è una donna bellissima: è una cantante, vi sveliamo qualche curiosità sulla coppia.

Attore, sceneggiatore e regista italiano. Edoardo Leo è uno dei volti del cinema italiano più apprezzati! E’ presente nel documentario in onda il 22 marzo 2021 dedicato a Nino Manfredi, in occasione del centenario dalla nascita del famoso attore. Edoardo Leo, classe ’72, è nato a Roma: è diventato noto al grande pubblico grazie al suo ruolo di Marcello in Un medico in famiglia. Si è esibito a teatro in produzioni classiche e contemporanee, tra cui Il dramma della gelosia diretto da Gigi Proietti. E’ entrato nel cast di famosissime mini serie televisive.

Edoardo Leo ha debuttato come regista con ‘Diciotto anni dopo’ e riceve, per il film, la nomination ai David di Donatello per miglior regista esordiente ed al Nastro d’argento al miglior regista esordiente. Quel film ha vinto diversi premi nazionali ed internazionali. Edoardo Leo è presente in tanti film italiani, uno degli ultimi diretto da Ozpetek, La dea fortuna, e 18 regali, di Francesco Amato. Ma che sappiamo sulla vita privata di Edoardo Leo? Vi sveliamo le curiosità sul suo conto.

Edoardo Leo, sapete chi è sua moglie? L’incantevole donna è una cantante

Edoardo Leo mantiene lontana dalle luci dei riflettori la sua vita privata. L’attore, non tutti sanno, è sposato da tanti anni con Laura Marafioti, in arte La Elle. Parliamo di una cantante e ballerina, originaria di Torino. Su Instagram, la Marafioti si chiama ‘Laellemusic’ e pubblica scatti di lavoro: è una corista e canta sui palchi al fianco dei più grandi artisti italiani, come Antonello Venditti. Si legge che i due stanno insieme da più di 20 anni e dalla loro unione sono nati due figli, Anita e Francesco. Non abbiamo ulteriori informazioni sulla loro vita privata. Laura è una bellissima donna, ecco un suo selfie: