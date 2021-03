Per il suo debutto a L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha sfoggiato un look davvero pazzesco, conoscete il prezzo? Cifra da urlo.

A distanza di una settimana esatta dall’inizio della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha fatto il suo debutto nello studio televisivo. Fino a questo momento, infatti, la regina del twerking non aveva affatto potuto presenziare in diretta, data la sua positività al Coronavirus. Una volta guarita, però, la cantante si è mostrata in tutta la sua bellezza ed eleganza. Con indosso un vestito colore nude ed elegantissima più che mai, la Lamborghini si è mostrata in diretta in tutto il suo splendore. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo del vestito sfoggiato per la terza puntata de L’Isola dei Famosi? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la cifra totale è davvero da capogiro. Scopriamo insieme tutto.

Elettra Lamborghini, qual è il prezzo del vestito sfoggiato a L’isola dei Famosi?

Aspettavamo con ansia questo momento e, finalmente, è arrivato: Elettra Lamborghini ha fatto il suo debutto nello studio de L’Isola dei Famosi. Dopo essere guarita dal Coronavirus, la cantante ha preso posizione sulla sua poltroncina da opinionista. E, ancora prima di esprimere le sue prime opinioni sui rispettivi naufraghi, la bellissima moglie di Afrojack si è fatta ampiamente ammirare per la sua immensa bellezza. Con indosso un mini dress di colore carne e con delle scarpe dai tacchi davvero vertiginosi, Elettra si è mostrata in tutta la sua bellezza ed eleganza. Ecco, ma se vi chiedessimo qual è il prezzo del suo vestito, ci sapreste dare una risposta? Tranquilli, qualora la risposta fosse negativa, non abbiate paura: ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende da questo commento Twitter di Manuel Di Gioia, esperto di moda, sembrerebbe proprio che il prezzo del look sfoggiato a L’Isola dei Famosi sia davvero superlativo. Volete saperne di più? Da quanto si legge dal tweet, sembrerebbe che il vestito costi intorno ai 1990.

Davvero bellissima, vero?