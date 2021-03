Elettra Lamborghini, splendido annuncio a sorpresa poche ore prima della diretta de L’Isola dei Famosi: la notizia è davvero fantastica.

Era il momento che più aspettavamo dall’inizio di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi e, finalmente, è arrivato. Proprio nel corso della terza puntata dell’adventure reality di Canale 5, Elettra Lamborghini farà il suo debutto da opinionista. Perché non l’ha fatto prima come Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi? Beh, la risposta è davvero semplice: pochissimi giorni prima di iniziare la sua avventure nello studio di Cologno Monzese, la bellissima Lamborghini è risultata positiva al Covid. E, quindi, per le prime due puntate del reality, ha preso parte alla diretta soltanto tramite collegamento. Adesso che, però, è negativa tutto è cambiato. E, finalmente, potremmo ammirarla in tutta la sua bellezza. Sapete, però, cosa è successo pochissime ore prima della diretta? Attraverso una storia condivisa sul suo canale social ufficiale, la cantante non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Elettra Lamborghini prima della diretta, l’annuncio a sorpresa: che notizia fantastica!

In attesa di poterla ammirare in tutta la sua bellezza e simpatia nel corso della terza puntata de L’Isola dei Famosi, siete curiosi di conoscere lo splendido annuncio a sorpresa di Elettra Lamborghini? Qualche ora prima della diretta, la cantante non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico una notizia davvero fantastica. E che, senza alcun dubbio, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un riconoscimento davvero pazzesco. Siete pronti a saperne di più anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Si, avete letto proprio bene: il singolo, con Gue Pequeno, pubblicato nel 2019, ha ottenuto il Disco D’oro. Un riconoscimento davvero pazzesco, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, sottolinea quanto Elettra Lamborghini sia un’artista con la ‘a’ maiuscola.