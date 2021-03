Elisa Isoardi da piccolissima, sul canale social ufficiale, spunta l’incredibile ed emozionante foto del passato: l’avete vista anche voi?

È una delle concorrenti di questa quindicesima edizione de L’isola dei Famosi, Elisa Isoardi. A distanza di pochissimi mesi dalla sua incredibile avventura a ‘Ballando con le Stelle’, la conduttrice televisiva è ritornata sul piccolo schermo in una veste completamente nuova. E bisogna ammettere che, da come abbiamo potuto vedere in questi pochissimi giorni, sembrerebbe che i panni da naufraga le stiano calzando davvero benissimo. E, diciamoci la verità, non avevamo assolutamente alcun dubbio. Sarà lei la vincitrice dell’adventure reality? Non lo sappiamo, ovviamente. E poi è ancora troppo presto per saperlo. Fatto sta che, ancora una volta, Elisa Isoardi sta facendo innamorare tutti di sé. Lo ha fatto anche questa foto che abbiamo rintracciato sul suo canale social ufficiale, sapete? Spulciando con attenzione il suo canale, abbiamo ritrovato una sua foto da piccolissima. L’avete vista anche voi? Dolcissima all’ennesima potenza, vero? Diamoci uno sguardo insieme.

Elisa Isoardi da piccolissima, la foto del passato: l’avete vista anche voi?

È la vera e propria regina di Instagram, Elisa Isoardi. Seguitissima, ma soprattutto attivissima sul suo canale social ufficiale, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico italiano. Proprio ai suoi sostenitori, infatti, l’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi non soltanto è solita raccontare tutto ciò che le accade, ma è anche abituata a condividere scatti del passato. Uno tra tanti, l’abbiamo rintracciato diversi anni fa. Quando la bellissima Isoardi ha mostrato ai suoi sostenitori com’era da piccolissima. Pensate, lo scatto è stato caricato esattamente il 24 Ottobre del 2016. E, da quanto si legge dalla didascalia scritta a corredo, sembrerebbe esserle stata recapitata da suo fratello Domenico. Volete vederla anche voi? Ve la mostreremo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, la foto è di una dolcezza davvero impressionante.

Diteci la verità: è o non è dolcissima Elisa Isoardi in questo scatto? Però, diciamoci la verità: possono essere passati anche diversi anni, ma la conduttrice è sempre stata pura e deliziosa, vero?