Elisabetta Gregoraci, splendida novità: “Non vedo l’ora”, l’annuncio a sorpresa dell’ex concorrente del GF Vip 5.

È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del GF Vip 5. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, alla sua prima esperienza in un reality show. Un’esperienza bellissima per la showgirl calabrese, che nella casa più spiata della tv di è fatta conoscere a 360 gradi, conquistando un vero e proprio esercito di fan. Che, anche al termine del suo percorso al GF Vip, hanno continuato a sostenerla e seguirla con affetto. Seguirla soprattutto sui social, dove Elisabetta ama condividere foto e video delle sue giornate. E proprio su Instagram, poco fa, è arrivata una notizia bellissima per i fan della Gregoraci: sapete cosa accadrà domani? Ecco l’annuncio dell’ex gieffina.

Elisabetta Gregoraci, splendida novità: “Non vedo l’ora”, l’annuncio fa impazzire i fan

I fan di Elisabetta Gregoraci non potranno farseli scappare. Di cosa parliamo? Dei cappellini dedicati alla splendida conduttrice. O meglio, ad alcune frasi iconiche che hanno caratterizzato la sua esperienza nella casa del GF Vip: come non ricordare il suo “Ma cosa ne sssai?” rivolto ad Antonella Elia durante una lite in puntata? Circa un mese fa l’uscita delle capsule di t-shirt e, domani, finalmente anche i cappellini. Disponibili in due colori, nero e bianco, anche i cappellini sono prodotti dalla 3rebound, che proprio poco fa ha pubblicato un post sui suoi canali ufficiali:

Una splendida notizia per i fan di Elisabetta, che hanno acquistato le magliette in pochissimi giorni. Accadrà lo stesso con i cappellini? Siamo certi di si! Ecco l’annuncio apparso poco fa nelle stories di Elisabetta:

Eh si, mancano solo poche ore a questa nuova sorpresa per i fan ed Elisabetta non nasconde il suo entusiasmo. Nel frattempo, cosa aspettate a seguire la bellissima Gregoraci su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti. Non ve ne pentirete!