Francesca Lodo ed Ilary Blasi, il retroscena: le due bellissime donne hanno preso parte allo stesso programma, ricordate quale?

È una delle attuali naufraghe de L’Isola dei Famosi. Approdata sull’isola dei burinos nel corso delle prima puntata dell’adventure reality, la bellissima Francesca Lodo ha saputo conquistare immediatamente l’attenzione su di sé. E, diciamoci la verità, il motivo non è affatto difficile. Seppure, infatti, la modella ed attrice non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo per sua decisione, la bella sarda ha sempre avuto un posto nel cuore di tutti gli italiani. È proprio per questo motivo che, vederla in azione in Honduras, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi ammiratori. E, poi, diciamoci la verità, la sua avventura sull’isola è iniziata proprio nei migliori dei modi. Per nulla spaventata di tutto quello che stava per accadere, sin dal suo tuffo dall’elicottero, la Lodo ha saputo dimostrarsi una vera e propria leader del suo gruppo. Cosa accadrà? Beh, al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa di farlo, però, vi sveliamo un retroscena su lei ed Ilary Blasi. Ricordate quando Francesca, al momento del tuffo, disse: ‘ci siamo lasciate tanto tempo fa’? Ricordate perché? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Francesca Lodo ed Ilary Blasi, le ricordate insieme in quel programma? Il retroscena

‘Ci siamo lasciate un po’ di tempo fa’, ha detto Francesca Lodo ad Ilary Blasi pochi istanti prima del tuffo che ha dato iniziato alla sua avventura a L’Isola dei Famosi. Ecco, ma perché? Cosa significano esattamente le sue parole? Certo, sappiamo benissimo che entrambe appartengono al mondo dello spettacolo. E, soprattutto, decantano di un curriculum davvero impressionante. Ma le parole di Francesca cosa significano esattamente? Ebbene: siete proprio curiosi di saperlo? Se vi dicessimo che la bellissima attrice e modella sarda e la conduttrice romana hanno lavorato insieme nello stesso programma, ci credereste? Beh, fareste bene a farlo: perché è proprio così. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di che cosa stiamo parlando esattamente? Sappiamo benissimo che gli esordi sul piccolo schermo della Blasi risalgono agli anni di Passaparola. È da rintracciare qui, quindi, il loro primo incontro? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Sia la bellissima Ilary che l’affascinante Francesca, infatti, sono state entrambe letterina del famoso programma di Gerry Scotty nel pre-serale di Canale 5. Correva esattamente l’anno 2000 quando, in tutta la loro bellezza, bravura e giovinezza, Francesca Lodo ed Ilary Blasi si mostravano agli occhi del pubblico italiano. Da quel momento, ‘molta acqua è passata sotto i ponti’, come specificato dalla diretta interessata in diretta, eppure la loro popolarità ha dei livelli incredibili.

Ve le ricordavate a Passaparola?