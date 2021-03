Prima de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca ha partecipato ad un altro reality show: è veramente impossibile ricordarlo

Gilles Rocca è uno dei concorrenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’uomo è stato scelto come naufrago dopo la straordinaria vittoria a Ballando con le Stelle. Prima di sbarcare in Honduras, però, Gilles ha partecipato ad un altro reality show. È davvero difficile ricordarlo, Gilles era veramente molto giovane. Di seguito vi diciamo di quale si tratta.

Gilles Rocca, a quale reality ha partecipato prima dell’Isola dei Famosi

Sapere com’è diventato famoso Gilles è veramente un’impresa ardua. La sua vita, infatti, è cambiata da un momento all’altro. Durante la lite tra Bugo e Morgan sul palco dell’Ariston di Sanremo, Gilles apparve sul palco e il pubblico dei social fece subito notare la sua presenza. Il pubblico rimase estasiato dalla sua bellezza e divenne trend in breve tempo, facendo accendere un campanello d’allarme negli uffici dei vertici della Rai. Gilles fu così scelto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. L’uomo riuscì a trionfare nel programma della Carlucci ed in seguito è arrivata anche la chiamata di Mediaset.

Prima di partecipare all’Isola, però, Gilles Rocca ha figurato nel cast di un altro reality show. L’uomo ha infatti partecipato nel 2004 a Campioni, il sogno, reality show in onda su Italia 1. Gilles fu scartato nella prima puntata del reality show, perdendo la sfida per entrare in rosa con l’attaccante Emanuele Morelli. Dopo l’esperienza nel reality show condotto da Ilaria D’Amico, Gilles ha esordito come attore nell’amatissima serie televisiva Carabinieri. Il successo però, come abbiamo già detto, è arrivato grazie a Ballando con le Stelle e soprattutto grazie alla lite tra Bugo e Morgan.