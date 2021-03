Irama, splendido annuncio a sorpresa a pochissime settimane dalla fine di Sanremo: la notizia fantastica appena arrivata, cos’è successo.

È da quando ha vinto Amici che Irama ha conquistato davvero tutti. Preso parte al talent di Maria De Filippi nel corso della diciottesima edizione, il giovanissimo cantante ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non è un caso, infatti se, appena uscito dal programma, Filippo Maria Fanti, questo è il suo vero nome, ha registrato dei record davvero strepitosi. A partire, quindi, dalle vette conquistate con i suoi singoli davvero pazzeschi. Fino alla possibilità di prendere parte a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, il cantante non ha affatto potuto fare a meno di dare uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, vi stiamo parlando di una notizia davvero sensazionale. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamone tutti i dettagli.

Irama, l’annuncio a sorpresa dopo Sanremo: notizia fantastica

La settantunesima edizione del Festival di Sanremo, lo sappiamo benissimo, non è stata molto ‘fortunata’ per Irama. Pronto ad esibirsi nel corso della prima serata, il cantante non ha affatto potuto presenziare in diretta insieme a tutti gli altri Big in gara, data la positività al Covid di un membro del suo staff e la sua conseguente quarantena. Eppure, da come si può chiaramente comprendere da questo annuncio a sorpresa, sembrerebbe che, da questa esperienza, Irama ne ha tratto, ancora una volta, del positivo. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice: pochissime ore fa, il cantante ha annunciato una notizia davvero fantastica. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Si, avete letto proprio bene. A distanza di poco meno di un mese dalla fine di Sanremo, ‘La genesi del tuo colore’, questo è il titolo del singolo presentato al Festival, è diventato disco d’oro. Un traguardo tanto importante quanto meritato, siete d’accordo? Complimenti!