Isola dei Famosi, anticipazioni puntata in onda 22 marzo 2021: ecco cosa succederà nel terzo appuntamento del reality.

E’ tutto pronto per la terza puntata de L’Isola dei Famosi. Questa sera di lunedì 22 marzo andrà in onda su Canale 5 il terzo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi. L’avventura dei naufraghi prosegue, senza il Visconte Ferdinando Guglielmotti: l’ex concorrente ha deciso di abbandonare Parasite Island, la sua ‘seconda chance’ dopo esser risultato il meno votato dal televoto. Nella terza puntata i nominati sono due: parliamo di Akash e Angela, chi dei due dovrà lasciare il reality? Il verdetto del televoto, giochi e tanto altro vedremo questa sera nel terzo appuntamento de L’Isola. Vi sveliamo le anticipazioni.

Isola Dei Famosi, Anticipazioni 22 marzo: puntata ricca di sorprese, nuovo naufrago in arrivo?

Questa sera di lunedì 22 marzo 2021 l’Isola dei Famosi torna in tv con il terzo appuntamento. Ilary Blasi è pronta a condurre una nuova serata all’insegna dell’avventura e del divertimento: al suo fianco, come sempre, ci saranno Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tutti i telespettatori attendono che a questi, si aggiunga Elettra Lamborghini: la cantante, opinionista del programma, solo ieri è risultata negativa al tampone Covid-19. Presto farà il suo ingresso in studio.

Ma torniamo alla puntata in onda questa sera: cosa succederà? Sicuramente avremo il verdetto finale: uno tra Angela Melillo e Akash Kumar dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi. Alcune anticipazioni rivelano che questa sera potrebbe esserci uno scambio di pedine tra i due gruppi, ovvero tra Burinos e Rafinados. La sfida per conquistare l’immunità sarà al femminile: le naufraghe di questa edizione del reality dovranno combattere e contendersi la vittoria!

Si parla di una new entry in vista: Andrea Cerioli potrebbe entrare questa sera a far parte del reality? Il giovane, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino, è già in Honduras da diversi giorni. Come da protocollo anti Covid, è in quarantena: raggiungerà proprio questa sera i suoi compagni d’avventura? Non ci resta che attendere la nuova puntata di stasera che, come appena rivelato dal reality, sarà ricca di sorprese e colpi di scena!