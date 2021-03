Iva Zanicchi, sapete proprio tutto della vita privata della cantante? Come si chiama il suo compagno e tutto quello che occorre sapere.

Dopo l’incredibile esperienza, con Cristiano Malgioglio, al Grande Fratello di Barbara D’Urso, la simpaticissima e mitica Iva Zanicchi si ritroverà a vestire i panni dell’opinionista. Scelta insieme a Tommaso Zorzi e alla bellissima Elettra Lamborghini, la celebre cantante sarà una delle tre presenze fisse de L’isola dei Famosi pronta a commentare le avventure dei sedici concorrenti scelti. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà in questa nuova ed imperdibile esperienza televisiva, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? E, sia chiaro, quando lo diciamo, non facciamo affatto riferimento alla sua carriera, che è nota a tutti, bensì alla sua vita privata. Felicemente sposata con Fausto Pinna da tantissimi anni, la cantante decanta di una vita sentimentale felice ed appagata. Ecco, ma voi siete curiosi di avere qualche notizia in più su di essa? In particolare, volete sapere ogni cosa sul compagno di Iva Zanicchi e quanti figli hanno insieme? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa sua vita privata.

Iva Zanicchi, chi è il suo compagno? La vita privata della cantante

Se da una parte la simpaticissima cantante decanta di un successo davvero clamoroso, dall’altra parte, Iva Zanicchi gode di una vita sentimentale più che appagata. Ecco, ma a questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? In diverse occasioni, la cantante ha confessato il suo immenso amore per il suo compagno di vita. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In particolare, sapete come si chiama? E, soprattutto, sapete come e quando avvenuto il loro primo incontro? Siete proprio curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima e simpaticissima Zanicchi abbia conosciuto Fausto Pinna, suo attuale compagno, quando era ancora sposata con Tonino Ansoldi, suo ex marito. E che, da quel momento, non si siano più lasciati. I due, da quanto si legge, non si sono mai sposati. Ecco, ma a questo punto la domanda è di ‘rito’: quando e come si sono conosciuti? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che il primo incontro tra Iva e Fausto sia avvenuto nel 1986, quando lei era ancora sposata, in sala di registrazione. Si, avete letto bene: il buon Pinna, infatti, è un produttore. Ed è proprio lui il produttore dell’album ‘Care colleghe’.

Un amore che, come dicevamo precedentemente, dura da tantissimi anni. E che, soprattutto, nonostante il tempo, è ancora immenso e indissolubile. Insomma, questo è, senza alcun dubbio, il vero amore. Siete d’accordo?