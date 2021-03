Per la terza puntata de L’isola dei Famosi il pubblico ha deciso chi tra Angela Melillo e Akash Kumar deve lasciare l’Honduras: l’eliminato.

Puntata scoppiettante quella di stasera a L’Isola dei Famosi: dopo appena una settimana lo stress delle privazioni e la mancanza degli affetti rende la vita sull’isola molto complicata per i naufraghi. Gilles Rocca ad esempio, nonostante la stazza e le sue capacità di adattamento, ha esternato la nostalgia per la fidanzata Myriam. Inoltree non mancano i battibecchi e le divergenze di opinione. Francesca Lodo e Daniela Martani hanno già avuto le loro scaramucce per dei vestiti prestati. Insomma, la fame e il nervosismo si fanno sentire e non siamo entrati ancora nel vivo del gioco. I nominati di questa settimana erano la showgirl Angela Melillo e il discusso modello indiano Akash Kumar. Chi sarà stato l’eliminato di questa sera?

Angela Melillo o Akash? L’eliminato della terza puntata de L’Isola dei Famosi

Soprattutto il bellissimo modello Akash è stato oggetto di critiche sin da subito per il carattere fumantino. Già nella seconda puntata del reality ha avuto più di uno scontro con Tommaso Zorzi. Insomma, due titani a confronto: sappiamo che Zorzi è alla ricerca di dinamiche in un programma del genere e giustamente pretende dai naufraghi un certo tipo di condotta consona ad uno spettacolo del genere. L’opinionista aveva infatti tirato di nuovo in ballo la polemica sui nomi con cui il modello indiano si era presentato in vari programmi precedenti e tanto è bastato per far esplodere Akash. Inoltre ricordiamo che il modello aveva chiesto ai compagni d’avventura di mandarlo in nomination spiegando che non si ritrovava in un contesto da lui definito “trash”.

Ebbene, l’eliminato di stasera è stato Akash: come accaduto per il Visconte Guglielmotti, anche a lui è stata offerta la possibilità di decidere se restare in gioco o meno. Il naufrago è stato infatti portato su Parasite Island, dove si trovano Fariba e il cromatologo Ubaldo Lanzo. Cosa avrà deciso di fare? Scopriamolo!

L’Isola dei Famosi, Akash eliminato: la decisione su Parasite Island

Portato sull’ ‘isola dei parassiti’, il modello ha ricevuto la proposta di Ilary che gli ha dato un po’ di tempo per rifletterci e decidere con calma. Kumar però ha scelto di tornare in Italia e abbandonare il gioco. A nulla sono serviti i consigli di Elettra Lamborghini e di Tommaso Zorzi, i quali hanno cercato di farlo ragionare sul fatto che un reality può rappresentare un grande opportunità. Di fronte al rifiuto categorico del concorrente, però, anche Ilary ha preferito desistere. E così, l’avventura di Akash in Honduras termina qui, cosa ne pensate? Siete d’accordo o avreste preferito vederlo ancora in gioco?