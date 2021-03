Lisa Fusco, ai nostri microfoni, ha raccontato come il Covid-19 ha cambiato la sua vita: ecco la sua dolorosa confessione

Showgirl, personaggio televisivo e cantante: Lisa Fusco, meglio conosciuta anche come La soubrettina per la sua statura, è un personaggio iconico della televisione italiana. Dopo essersi diplomata all’istituto d’arte, ha iniziato a lavorare nel 1999 come cantante di piano bar. L’anno dopo ha esordito in televisione su Canale 9 nella trasmissione comica Telegaribaldi. Nello stesso anno ha inciso anche un album, Cacao, ed ha recitato insieme a Nino D’Angelo nel film Aitanic. Oltre alle ospitate al Maurizio Costanzo Show e a La vita in diretta, raggiunge l’apice del successo con Tintoria Show, dove affianca una giovane Belen Rodriguez. Nel settembre del 2007 partecipa all’Isola dei Famosi e da quel momento la sua carriera cambia totalmente. Per Lisa arriva la chiamata della Rai e in seguito partecipa anche ad alcuni programmi della rete del Biscione. Di recente è stata protagonista, oltre che nella terza edizione del Grande Fratello Vip, anche nel programma di Chiambretti ed è stata ospite in una puntata di Ciao Darwin.

Lisa Fusco, dolorosa confessione: la nostra intervista

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Lisa Fusco. La soubrettina di recente è stata ospite di Ciao Darwin, programma condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis. In merito a quell’esperienza, la Fusco ci ha confessato: “La puntata in cui sono ospite è tra le più richieste del pubblico“. Lisa poi ci racconta un retroscena inedito: “Di quella puntata ricordo lo sgambetto di Enzo Miccio. È stata una cosa fatta di proposito da Enzo Miccio secondo me. La caduta, infatti, non era studiata a tavolino e poi non è stata tagliata dalla produzione”.

Lisa ha inoltre dichiarato di aver rifiutato parecchi programmi, di cui uno in partenza, a causa del Covid-19: “Ho molta paura del virus, infatti sono chiusa in casa“. Il terribile virus ha infatti segnato in modo profondo Lisa e la sua famiglia: “A causa del Covid-19 ho perso mio zio, il fratello di mio padre. È andato via da un giorno all’altro. Mio zio stava bene, era lucido. Il giorno prima, infatti, ha chiamato i suoi figli per salutarli. I polmoni a causa del virus erano messi male: non respirava più, era attaccato al casco e non l’hanno potuto intubare. Non aveva malattia pregresse. Ancora oggi non ci sembra vero”.