Live Non è La D’Urso, ‘imprevisto’ in diretta: c’entra Dayane Mello, nessuno se l’aspettava.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è La D’Urso, il talk show condotto dalla meravigliosa Barbara D’Urso. Ogni puntata è animata da numerosi ospiti, che spesso si scontrano, portando alla luce nuove e scoppiettanti rivelazioni. La diretta si è aperta con un primo spazio dedicato all’emergenza sanitaria che il nostro Paese e tutto il resto del mondo sta attraversando, a causa della diffusione del Coronavirus. In seguito, sono entrati i vari personaggi del mondo dello spettacolo, e tra di loro anche la bellissima ex concorrente del Grande Fratello Vip, Dayane Mello. La donna, in questi lunghi mesi all’interno del reality non ha fatto altro che sorprenderci, conquistando i telespettatori con la sua schietta ed energica personalità. Ebbene, anche ieri, a Live Non E’ la D’Urso, ci ha letteralmente spiazzato. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Live Non E’ La D’Urso, è successo in diretta: colpo di scena, c’entra Dayane Mello

Da pochissime ore, come abbiamo espresso, è terminata una nuova scoppiettante puntata di Live Non è La D’Urso, il programma che vede la conduzione della bravissima Barbara D’Urso. La trasmissione, ogni volta, conquista ascolti record, e il tutto si deve ovviamente non solo alla meravigliosa presentatrice, con il suo incredibile talento e la sua schietta personalità, ma anche grazie agli ospiti presenti, che animano l’atmosfera in studio. Scontri e accesi confronti a Live non mancano mai, ed il pubblico appare sempre più preso da quanto avviene all’interno del programma. Dopo un primo momento dedicato all’emergenza sanitaria vissuta, causata dalla diffusione e sviluppo del Covid-19, l’attenzione, in un secondo momento, si è concentrata sui personaggi che sono entrati per i vari confronti o per essere intervistati ai microfoni della conduttrice. Ebbene, ovviamente l’attenzione non poteva non ricadere su un momento particolare che ha lasciato tutti sorpresi. Infatti, nella puntata di ieri, ospite Dayane Mello, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si è scontrata con le cinque sfere. Ma colpo di scena, mentre la D’Urso stava per annunciare il momento, la modella è entrata prima del previsto, mentre Barbara era intenta a parlare.

Dayane che entra prima del previsto ✈️ #noneladurso pic.twitter.com/DIdCZCfbq7 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 21, 2021

Dopo un primo istante di titubanza, la Mello è tornata indietro, e la conduttrice ha sorriso ironicamente dell’accaduto: “Ma che succede?“, ha affermato. Un momento che ovviamente non poteva passare inosservato al popolo del web.