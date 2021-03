Live Non è La D’Urso chiude ufficialmente: quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione.

Ieri sera, domenica 21 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Live non è La D’Urso. Al timone dell’amatissimo talk show Barbara D’Urso, che non smette mai di stupirci. La conduttrice da anni, con tutte le sue trasmissioni, riesce a conquistare l’attenzione del pubblico, toccando ascolti record. Come sappiamo, Live Non è la D’urso terminerà prima, ma la presentatrice continuerà ad entrare nelle nostre case con Domenica Live, che avrà una durata più lunga. Ebbene, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata del tanto seguito programma della domenica sera.

Live Non è La D’Urso ultima puntata: quando andrà in onda

Come ormai sappiamo, Live non è La D’Urso chiude per questa stagione, ma Mediaset non sembra affatto intenzionata a mettere la parola fine al programma. Infatti, la trasmissione di Barbara D’Urso, dovrebbe fare il suo ritorno, con nuove edizioni, in futuro. Ebbene, ieri sera, è andata in onda una nuova puntata, che ha lasciato i telespettatori stupiti, dato che ogni volta, durante la diretta, sono molti i colpi di scena che animano l’atmosfera in studio. Gli ospiti sono decisamente tantissimi, e nel corso della seconda parte, intrattengono il pubblico con dichiarazioni inaspettate, mentre nella prima parte si parla, come di consueto, di quanto sta accadendo nel nostro Paese, e nel resto del mondo, a causa della diffusione del coronavirus. Una puntata che lascerà spazio ad una sola ancora: il motivo? Come abbiamo già espresso, Live Non è La D’Urso chiude, e a quanto pare, proprio domenica 28 marzo dovrebbe esserci la chiusura definitiva, con l’ultima puntata.

Lo show che ci ha accompagnato quest’anno, dando agli italiani non solo tutte le informazioni necessarie, ma donando una forte allegria e spensieratezza, in un momento tanto delicato, avrà termine la prossima domenica.