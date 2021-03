Martina Miliddi di Amici di Maria De Filippi: è spuntata una fotografia del passato, sono trascorsi 4 anni! Voi l’avreste riconosciuta in questo scatto?

Martina Miliddi è una delle giovani allieve di Amici di Maria de Filippi. E’ entrata a far parte del talent show a partire dalla prima puntata e dopo sfide ed esibizioni è riuscita a conquistarsi un posto al Serale. Martina ha 20 anni e viene dalla provincia di Cagliari: balla da quando aveva solo 5 anni. Siamo andati a sbirciare nel profilo Instagram della bella Martina ed abbiamo trovato alcune fotografie del passato: non tutti potrebbero averla riconosciuta in una fotografia. Aveva un look totalmente diverso da quello di oggi! Siete curiosi? Vi sveliamo tutto!

Amici, Martina Miliddi: spunta una foto del passato, sorprendente cambio look!

Martina Miliddi con le sue movenze ed il suo caschetto fa girare la testa a tutti. La bellissima allieva di Amici di Maria De Filippi non ha sempre sfoggiato questo look. Siamo andati a sbirciare nel suo profilo Instagram ed abbiamo trovato vecchie foto: in uno scatto del passato, Martina ha scattato un selfie in cui non tutti potrebbero riconoscerla! Porta i capelli lunghissimi e la fila di lato: un look totalmente diverso da quello che porta oggi. Correva il 2017, date un’occhiata al post:

Martina ha portato i capelli ancora più corti di quelli che sfoggia oggi: insomma, lo stile l’ha sempre contraddistinta! Il suo profilo Instagram oggi conta 139 mila follower: è amata e seguita dal pubblico di Canale 5! A seguirla è stata Lorella Cuccarini: proprio con la prof. di ballo, Martina si è lasciata andare ad un racconto molto toccante. La Miliddi ha perso suo padre quando aveva 10 anni, è morto in un incidente. La perdita le ha letteralmente spezzato il cuore: “È stata tantissimo dura. È un capitolo che io non riesco a chiudere. È un dolore che vorrei fosse non fisso” sono state le parole dell’allieva.