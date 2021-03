Massimiliano Rosolino è oggi l’inviato de L’isola dei Famosi, ma sapete che in passato ha vinto un famoso reality?

L’Isola dei famosi ha avuto inizio soltanto da una settimana e ha già letteralmente conquistato tutti. Il reality è condotto quest’anno da Ilary Blasi, accompagnata in questo percorso da ben tre opinionisti d’eccezione, ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Le prime puntate hanno riscosso un grande seguito, e il tutto si deve non solo alla meravigliosa conduttrice e ovviamente anche ai tre opinionisti al suo fianco, ma anche alle dinamiche che si creano ogni giorno sull’isola. I primi scontri sono già avvenuti, in particolare, a colpire, il confronto tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar. Ad essere stato scelto per accompagnare i concorrenti, Massimiliano Rosolino, nuovo inviato del reality. Campione olimpico a Sydney nel 2000, non è affatto un volto nuovo, dato che è anche un amatissimo personaggio televisivo. Ma vi chiediamo, ricordate in quale reality l’abbiamo visto? E’ stato anche il vincitore.

Massimiliano Rosolino ha partecipato ad un famoso reality: sapete quale?

Questa sera ci sarà una nuova puntata de L’Isola dei famosi, il reality ha avuto inizio da una settimana, e fra poche ore, assisteremo alla terza puntata. Ebbene, Ilary Blasi al timone del programma sta letteralmente conquistando tutti. Al suo fianco, oltre ai tre opinionisti, ovvero, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, l’inviato scelto per accompagnare i concorrenti sull’isola, Massimiliano Rosolino. Come sappiamo, è campione olimpico a Sydney nel 2000, ma ha una carriera alle spalle, ricca di successi. Non tutti sanno, però, o almeno non ricordano, che Massimiliano è stato il vincitore di un famoso reality: sapete quale? Ebbene sì, l’inviato de L’Isola dei famosi ha vinto, insieme a Marco Maddaloni, formando la coppia degli sportivi, la seconda edizione di Pechino Express.

Insieme sono riusciti a superare le prove che sono state presentate nel corso del programma, arrivando dritti in finale, e ottenendo la vittoria, meritatissima.