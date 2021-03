Ricordate Milena Miconi, la bellissima rossa che incantava il pubblico del Salone Margherita al Bagaglino? Sapete chi è suo marito?

L’abbiamo vista in studio questa sera a L’Isola dei Famosi per sostenere la sua amica naufraga Angela Melillo, finita in nomination contro Akash Kumar. Milena Miconi è stata una delle soubrette più acclamate dello storico Bagaglino. Ha infatti calcato la scena nel celebre teatro del Salone Margherita accanto ai grandi attori Leo Gullotta, Oreste Lionello, Pippo Franco. Bellissima, capelli rossi, occhi verdi e fisico statuario, Milena è ancora oggi una bellezza non comune e per lei il tempo non sembra essere passato. Oggi ha un matrimonio felice e delle figlie, ma scopriamo nel dettaglio la sua carriera artistica e conosciamo meglio suo marito che, vi anticipiamo, è un regista.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Milena Miconi, conoscete suo marito? E’ un famoso regista, di chi si tratta

Nata a Roma il 15 dicembre 1971, prima di approdare in tv, Milena è stata una modella e un’attrice di fotoromanzi. Prima ancora però per lei c’è stato il debutto a teatro con Atti Unici, sotto la direzione di Antonio Serrano. E’ apparsa anche nei film ‘Finalmente soli’ e ‘Fuochi d’artificio’, del regista toscano Leonardo Pieraccioni. Inoltre, come dimenticare la sua partecipazione nella celebre fiction ‘Don Matteo’, in cui interpretava il ruolo di Laura Respighi, fidanzata del capitano Flavio Anceschi? Ha vissuto un lunghissimo fidanzamento con il suo attuale marito: i due sono stati insieme per ben 18 anni e nel 2019, finalmente si sono sposati. Lui è il regista Mauro Graiani, col quale aveva avuto già due figlie, Sofia nel 2003 e Agnese nel 2010. La cerimonia si è svolta nello splendido scenario delle Terme di Caracalla e sapete chi ha fatto da testimone di nozze? La bellissima Matilde Brandi, con la quale Milena è legata da una profonda e duratura amicizia. La Miconi e suo marito Mauro sono una coppia molto affiatata, come traspare dagli scatti sui rispettivi profili Instagram.

Speriamo di rivedere presto la stupenda Milena in tv!