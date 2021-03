Figlia del compianto Nino e di Erminia Ferrari, Roberta Manfredi è un’attrice: nella sua carriera, anche un film famosissimo, lo ricordate?

In onda stasera 22 marzo su Rai 2, il documentario ‘Uno, Nessuno, cento Nino’: un omaggio al grande attore, regista, sceneggiatore, comico, doppiatore e cantante Nino Manfredi in quello che sarebbe stato il giorno del suo 100° compleanno. La straordinaria carriera, l’amore per sua moglie Erminia e per i figli Luca, Roberta e Giovanna. Tanti i racconti di episodi divertenti, le testimonianze di colleghi e amici, in questo ritratto scritto e diretto dal figlio Luca. Moltissimi gli artisti che interverranno con i loro aneddoti: Enrico Brignano, Edoardo Leo, Lino Banfi, Nancy Brilli solo per citarne alcuni. Persone che con lui hanno lavorato e che da lui hanno imparato tanto. Oltre a Luca, Nino Manfredi e sua moglie, l’ex modella Erminia Ferrari hanno avuto anche due figlie, Roberta e Giovanna. Sapete che anche Roberta è un’attrice? Ha recitato anche in un film famosissimo. Scopriamo insieme di quale pellicola si tratta!

Roberta Manfredi, chi è la figlia del grande Nino: età, vita privata e dove l’abbiamo vista

Nata a Roma il 19 ottobre del 1956, l’esordio di Roberta Manfredi nel mondo dello spettacolo avviene verso la fine degli anni Settanta. E’ allora che conduce ad esempio il programma Discoring. In tv ha lavorato anche accanto a Fabrizio Frizzi nella terza edizione di Tandem su Rai 2. Prima di diventare produttrice, ha recitato in dei film, tra cui uno molto molto famoso. Avete capito di quale pellicola si tratta? Ebbene, Roberta è apparsa in Borotalco, celebre film del 1982, di Carlo Verdone. Riguardo alla sua vita provata, è sposata dal 1999 con Alberto Simone, scrittore e regista. La coppia ha dato alla luce tre figli: Sarah, Matteo e Leonardo.

Nel film di Verdone, interpretava il ruolo di Rossella? La ricordavate?