Sarah Altobello è stata un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, scopriamo cosa ci ha rivelato in esclusiva per la redazione di Sologossip.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Sarah Altobello. Da una bellezza tutta mediterranea e una simpatia contagiosa, la fascinosa pugliese è stata la protagonista indiscussa della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Non è riuscita ad aggiudicarsi il titolo da vincitrice, è vero. Eppure, da questa esperienza, Sarah ne è uscita, senza alcun dubbio, vittoriosa. E non è un caso, infatti, se, una volta ritornata in Italia, la showgirl ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da risultare, ancora adesso, uno dei volti tv più amati ed apprezzati. È proprio per questo motivo che la redazione di Sologossip ha deciso di contattarla in esclusiva per voi. A partire dai suoi ricordi dell’infanzia e del suo rapporto con i genitori fino alla sua attuale situazione sentimentale: in quest’intervista, Sarah Altobello si è raccontata senza filtri. Scopriamo insieme cosa ha rivelato in esclusiva.

Sarah Altobello dopo L’Isola dei Famosi: cosa ci ha rivelato

1) Ciao Sarah, cerchiamo di percorrere la tua vita un po’ per gradi: come ti descriveresti da bambina? ‘Io ero timidissima. Ero la classica bambina che stava nell’angolino mentre tutti giocavano. Ed io avevo quasi il timore di socializzare con tutti gli altri. Pensa, quando c’erano tutte le feste di compleanno, io fingevo di stare male per non andare. Non so perché ero così, ma ho sempre avuto questo lato del carattere che non mi permetteva di socializzare. Fortunatamente, poi ho superato di gran lunga questo aspetto’;

2) Adesso sei cambiata, ma quale ‘Sara’ preferisci? ‘Quella di adesso tutta la vita. Io ai tempi di liceo sono inizia a cambiare. E sono iniziata ad essere la comica della classe. È proprio in quegli anni che inizio ad essere logorroica. E, soprattutto, a difendere il più debole. Tra l’altro, questo aspetto l’ho portato anche sulla mia Isola’;

3) Qual era il tuo sogno? Per meglio dire, entrare nel mondo dello spettacolo è sempre stato il tuo obiettivo? ‘Assolutamente si! Sin da quando ero una bambina, mettevo i tacchi e il rossetto di mia mamma e giocavo a condurre Sanremo. Quindi, quando ho raggiunto il mio sogno, ho toccato il cielo con un dito. Anche perché io ce l’ho fatta da sola. E, soprattutto, mi sono mostrata per quella che sono’;

4) I tuoi genitori hanno sempre appoggiato la tua scelta? ‘All’inizio, no! Perché avrebbero voluto un altro percorso rispetto al mondo dello spettacolo. Quando, però, hanno visto che ho coniato grandi soddisfazioni, soprattutto dopo L’Isola dei Famosi, e si sono ricreduta. Adesso mia mamma, infatti, è la mia prima fan’;

5) Che rapporti hai adesso con loro? ‘I miei fratelli, ovviamente, sono sempre dalla mia parte. E poi, essendo loro più grandi, sono sempre stati molto protettivi nei miei confronti’;

6) Secondo te, quanto conta la bellezza in questo mondo? ‘Ovviamente, la bellezza è il primo bigliettino da visita. Si sa che una bella donna in video, spacca. Però, io dico sempre che bisogno dare sempre un contenuto alla forma. La bellezza passa, non è eterna. Bisogna dare qualche cosa in più. Io, ad esempio, cerco di dare sempre una chiave ironica in tutto quello che dico. Cerco sempre di buttare tutto sul ridere’;



7) Il tuo primo ‘lavoro’ nel mondo dello spettacolo è stato The Lady, come descriveresti questa esperienza? ‘Lory mi ha scelta perché sono proprio così. Lei mi vedeva un po’ femme fatale e fuori di testa che le andavo bene così. Ed ha scritto un ruolo proprio apposta per me. Un ruolo che, tra l’altro, ha avuto anche un grandissimo successo. E che mi ha ‘lanciato’ nel mondo dello spettacolo. Da quel momento, infatti, siamo stati in diversi talk televisivi’;

8) Come sei arrivata però a recitare? ‘Io ho conosciuto Lory grazie ad alcuni amici. Lei mi ha notata ed ha scritto un ruolo apposta per me. È questo il bello di Lory: lei non prende attori che hanno una gavetta alle spalle, ma prende attori che hanno una spiccata attitudine’;

9) Se ritornassi indietro, la rifaresti? ‘Assolutamente si’;

10) E se ti chiedessero di prendere parte ad un altro reality? ‘Mi piacerebbe fare il Grande Fratello, sicuramente. Perché intratterrei bene l’interlocutore. E poi non mi annoio mai. La casa, per me, non sarebbe affatto una noia’;

11) Da quel momento, hai spiccato il volo: impossibile dimenticare la tua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Anche in questo caso, com’è stata? ‘Unica! L’esperienza più bella e longeva della mia vita, anche perché ho trascorso ben 83 giorni sull’isola. Ed è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita e mi ha rafforzato. Ancora adesso, a distanza di anni, posso dire che non so più che cos’è la sofferenza. Perché se penso a com’ero sull’Isola, non mi spaventa più nulla. Lì sei completamente da sola, nonostante la coalizione con le altre donne’;

12) È vero che quando si ritorna alla vita ‘reale’, si iniziano ad accusare le prime conseguenze fisiche? ‘Certo. Io, appena ritornata in Italia, ho trascorso i primi due mesi a vomitare. Non mangiavo nulla, soltanto brodaglie, beveroni e vitamine perché avevo una nausea pazzesca. Ti si chiude lo stomaco, ti fa male quando mangi. Pensa, io sono dovuta andare anche da dottori. Non ti dico poi i segni che mi hanno lasciato i mosquitoes: ho dovuto fare dei laser per togliere le cicatrici che mi ero procurata grattandomi. Sai che non ho indossato le scarpe per diverso periodo? Avevo i piedi pieni di tagli e, non mangiando, non acquisivo le vitamine per far rimarginare le ferite. Ed è per questo motivo che me lo sono portate dietro per diverso tempo. Quindi, io dopo L’Isola fare un percorso riabilitativo fisico notevole. Ovviamente, passa. Ci vuole tanto tempo, è vero. Però, passa!’;

13) C’è qualcuno dei tuoi ex compagni con cui ti senti ancora?‘Con Jo Squillo sono rimasta molto amica. Ma anche con Luca Vismara, Marina La Rosa, Demetra Hampton ed Aaron Nielsen continuo a sentirmi’;

14) Come descriveresti questa edizione appena iniziata? ‘C’è un cast molto forte. Non ho visto ancora un personaggio comico, però. Quindi, spero anche di ridere. Perché voglio ridere’;

15) Hai già un tuo preferito? ‘Io adoro Elisa Isoardi, l’avrei voluto nella mia Isola. È una donna unica. Una donna che si è messa in gioca. E mi piace molto. Infine, mi piace molto anche Paul Gascoigne.

16) Cosa pensi di Ilary? ‘Che c’è da dire su Ilary? È bella, è brava ed è spiritosa. Poi lei è come me: pane al pane e vino al vino. Alessia Marcuzzi è nel mio cuore, per carità. Però mi piace il modo di condurre della Blasi, devo dirlo.

17) Concludiamo: hai qualche progetto prossimo da realizzare? ‘Si, ci sono dei progetti, sempre in chiave ironica. Poi, mai dire mai nella vita’.

Parlaci un po’ di questi ultimi mesi…

1) Nei mesi scorsi, sappiamo che sei risultata positiva al Covid e sappiamo che per te non è stato affatto facile: ci racconti cos’è esattamente successo? ‘Mi sono ritrovato da sola nel vero senso della parole. Non arrivava il tampone, non avevo nessuno che mi portava da mangiare e in ospedale hanno scambiato il mio Covid come un’influenza: questi ultimi mesi, per me sono stati una vera e propria lotta. Ho perso anche dei lavori che dovevo fare proprio a causa del virus, pensa. Sono stata male, fortunatamente nessun organo è stato compresso, ma l’ho preso in maniera forte. Tra l’altro, mi sono anche sentita emarginata dalla società’;

2) Hai un’idea su come sei stata contagiata? ‘Ero in treno. E un signore anziano mi fece un colpo di tosse in faccia senza mascherina. E mi furono colpiti gli occhi. Dopo una settimana, ho iniziato ad avere i sintomi. Ma sono stata male: tremavo come una foglia, avevo la febbre alta e non sentivo gusti ed odori’;

3) Veniamo alla tua vita sentimentale: cosa è successo? ‘C’era questa persona che diceva di amarmi. Soltanto che, quando ho iniziato a fidarmi ed aprirmi, mi sono ritrovata le valige fuori casa. Dicendomi che non voleva sapere più nulla di me. E sparendo nel nulla. Lui è una persona che lavora con me. Quindi, attualmente, mi ritrovo a parlare con i suoi assistenti quando devo lavorare. E, purtroppo, ci sono anche cose che sto perdendo perché non ho più rapporti con lui. Ad oggi, non ho ancora una spiegazione sul perché di questo atteggiamento’;

4) Non hai proprio idea di cosa possa essere successo? ‘Posso pensare che si è infastidito su qualcosa perché io gli ho sempre detto che c’era un amore, ma un amore che io vedevo in un’altra maniera rispetto a come lo vedeva lui. Però, io ero disposta ad iniziare un rapporto. Ma non mi ha dato la possibilità. E questa cosa mi ha ferita’;

5) E se dovesse ritornare? ‘Ovviamente, gliela farei pagare. Poi si vedrà. Vediamo cosa succederà. Io vorrei solo delle risposte’;

Cogliamo l’occasione di augurare il meglio a Sarah. Sperando che tutti i suoi sogni ed obiettivi possano risolversi al meglio. In bocca al lupo!