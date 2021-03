In una sua recentissima intervista, Serena Rossi ha annunciato un’incredibile novità in arrivo: la notizia è davvero fantastica!

È il personaggio più in voga del momento, Serena Rossi. Reduce dall’incredibile successo riscontrato con ‘Mina Settembre’, l’attrice napoletana sta incassando un nuovo trionfo con ‘La Canzone Segreta’. In onda tutti i Venerdì in prima serata, la bellissima Rossi sta facendo emozionare non soltanto i suoi ospiti, ma anche milioni e milioni di telespettatori italiani. Sarà per la sua immensa simpatia e bellezza, sarà per la sua spigliatezza e bravura, fatto sta che Serena Rossi non perde mai occasione di potersi dimostrare un’artista con la ‘a’ maiuscola. Le ‘sorprese’, carissimi lettori di Sologossip, non sono affatto terminate qui, sia chiaro. In una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice napoletana ha annunciato una clamorosa novità in arrivo. Non soltanto, quindi, ha parlato di questo periodo d’oro che sta vivendo dal punto di vista professionale, ma si è anche lasciato andare ad un piccolissimo ‘spoiler’ su un nuovo progetto a cui sta lavorando. Sia chiaro: non ha svelato grandi cose. Quello che, però, ha detto, ci può assolutamente bastare per dire che è una notizia davvero fantastica.

Serena Rossi, clamorosa novità in arrivo: splendida notizia, di che cosa si tratta

In attesa di scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi di Mina Settembre, che a quanto pare stanno ancora scrivendo, sembrerebbe che rivedremo la bellissima Serena Rossi alle prese con un nuovo progetto lavorativo. Come dicevamo precedentemente, non possiamo svelarvi grandi cose. Anche perché non sappiamo granché. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia in arrivo una novità davvero grandiosa. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice napoletana non si è affatto trattenuta dal condividere questa notizia davvero fantastica. Ecco, ma siete curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio. State tranquilli, ci pensiamo noi! ‘Gli sceneggiatori stanno già scrivendo. Comunque, prima girerò un’altra serie per la Rai, ma non posso dire nulla’, ha iniziato a dire la bellissima Rossi a proposito della seconda stagione di Mina Settembre. Svelando, da come si può vedere, questo annuncio a sorpresa. A che cosa si riferisce esattamente? Qual è questa altra serie a cui sta lavorando? Purtroppo, non possiamo dirvi nulla di più. Anche perché, sia chiaro, non sappiamo nient’altro. Qualche piccolo indizio, però, ci fa ben sperare. ‘Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio. Sono ben due indizi!’, ha concluso Serena.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi? Non lo sappiamo. Una cosa è certa: come al solito, sarà un successone.