Sergio Vespertino è il maresciallo nella serie televisiva Màkari: ma ricordate dove l’abbiamo visto in passato?

Questa sera, lunedì 22 marzo, andrà in onda una nuova puntata della serie televisiva che sta conquistando i telespettatori, ovvero Màkari. Protagonista di questa nuova storia, l’attore Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della sua carriera. Per questo, torna in Sicilia per rifarsi una vita. Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore ed Ester Pantano; Tuccio Musumeci è il padre di Saverio, mentre Filippo Luna e Sergio Vespertino sono rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Ebbene, soffermandoci su quest’ultimo, ovvero Sergio Vespertino, oggi, bisogna ammetterlo, è sicuramente un attore famosissimo, e di grande talento, ma ricordate dove l’abbiamo visto?

Ebbene, manca sempre meno, questa sera, saremo allietati da una nuova puntata dell’ormai seguitissima serie televisiva Màkari. Le prime due puntate hanno già conquistato i telespettatori, dato che la trama è davvero molto bella e coinvolgente. Gli attori, partendo dal protagonista, ovvero Claudio Gioè, sono tutti eccezionali, e hanno alle spalle una carriera da far invidia a chiunque, frutto dei tanti sacrifici affrontati. Ebbene, tra di loro, spicca sicuramente Sergio Vespertino, attore che interpreta in Màkari, il maresciallo Guareschi. La sua carriera si concentra soprattutto nel teatro, ma è anche arrivato sul piccolo schermo: ricordate dove l’abbiamo visto? Vespertino ha recitato, infatti, in fiction come La mafia uccide solo d’estate, Squadra antimafia 3, Il commissario Montalbano, Rosy Abate e Rocco Chinnici- È così lieve il tuo bacio sulla fronte.

A quanto pare, l’attore è stato il personaggio di numerose fiction, e ogni volta, ha conquistato il pubblico con il suo talento. Adesso, in questa nuova serie, in onda su Rai 1, sta ancora una volta, dimostrando di essere un vero artista.