Simona Ventura è pronta a tornare in tv: ecco la magnifica novità in arrivo, l’indiscrezione bomba è appena arrivata!

Simona Ventura è pronta a tornare in tv alla conduzione di un programma! La famosissima conduttrice nata a Bentivoglio nel 1965 doveva scendere le scale del Teatro Ariston nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. La donna purtroppo è risultata positiva al Covid-19 a poche ore dal suo ritorno in tv: si è trattata di una spiacevole notizia! Per fortuna, la Ventura ha lottato contro il Covid da asintomatica. Ora che sta bene è pronta a tornare in tv al timone di un programma televisivo. A rivelare questa indiscrezione è Santo Pirrotta, il famoso personaggio televisivo esperto di gossip! Ai microfoni di ‘Ogni Mattina’ ha svelato tutti i dettagli riguardo il nuovo programma in arrivo. I fan sono esplosi di gioia: il pubblico televisivo non vede l’ora di poter rivedere in tv l’amatissima Simona Ventura! Ecco di che programma si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Simona Ventura, magnifica novità in arrivo: ‘Manca l’ultima firma’, l’indiscrezione appena arrivata

Simona Ventura è pronta a tornare in tv! La famosa conduttrice sarà al timone di un programma di cucina! A dare l’annuncio è Santo Pirrotta ai microfoni di Tv8, durante ‘Ogni mattina’, il programma con Adriana Volpe. “Bolle in pentola un altro programma, sempre su Rai Due. Si tratterà di un programma che andrà in onda la domenica” svela Santo Pirrotta. Il programma tratterà di cucina ma la conduttrice punterà più sull’ironia e risate! “Devi sapere che c’era un programma che Benedetta Parodi doveva portare in Rai ma è slittato, non sappiamo il perché. Sappiamo che al timone ci sarà Simona Ventura. Manca l’ultima firma, Simona punterà più sull’ironia e risate che sulla cucina” ha proseguito l’esperto di gossip.

❣️ E’ lunedì e il nostro Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di #SIMONAVENTURA e non solo… Continua a guardare sulla nostra pagina IG#TV8 #OgniMattina pic.twitter.com/OaIWvhBg3i — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) March 22, 2021

I fan sono davvero felici: restiamo in attesa di ulteriori informazioni sul nuovo programma in arrivo!