Per la terza puntata de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi sceglie un completo in azzurro: scopriamo nel dettaglio lo strepitoso look.

Siamo già arrivati alla terza puntata de L’Isola dei Famosi. L’edizione condotta da Ilary Blasi promette ogni giorno meglio: la bravissima conduttrice riscuote parecchi consensi grazie alla sua grinta e alla sua simpatia e la coppia di opinionisti composta da Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi non lascia affatto a desiderare. Sempre sul pezzo e attenti a tutto ciò che accade in Honduras, questo insolito duo piace e anche molto. Questo terzo appuntamento si è aperto già con due novità notevoli: il rientro in gioco di Roberto Ciufoli e l’ingresso tanto atteso in studio della terza opinionista, finalmente risultata negativa al tampone, Elettra Lamborghini. Come ogni puntata, sul web è subito caccia ai look di conduttrice ed opinionisti. A proposito, volete conoscere i dettagli dello strepitoso look scelto per stasera da Tommaso Zorzi? Scopriamoli insieme!

Tommaso Zorzi, look impeccabile per la puntata: di quale griffe si tratta?

Come suo solito, l’influencer milanese Zorzi non smette di stupire: il venticinquenne trionfatore del GF Vip 5 ama vestire bene con firme pregiate. I suoi outfit sono sempre ricercatissimi e molto apprezzati. Come anticipato da lui stesso in una storia condivisa su Instagram poco prima che iniziasse la puntata, questa sera l’opinionista ha indossato un completo formato da giacca, camicia, pantaloni e cintura firmato interamente Versace. Ma grazie all’esperto di moda Manuel Di Gioia possiamo scoprire anche i prezzi di ogni capo. Sul suo account Twitter, Di Gioia ha pubblicato ogni cosa nel dettaglio. La giacca costa 1795 euro, i pantaloni 695 euro, il costo della camicia in perfetto stile Versace è 995 euro. Infine, il prezzo della cintura è di 290 euro. Inutile dire che Tommaso sta divinamente con un outfit del genere che si intona perfettamente alla sua eleganza fuori dal comune.

Complimenti per la scelta, ma siamo sicuri che il giovane vincitore del GF Vip ci stupirà sempre di più.