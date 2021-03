Tommaso Zorzi, rivelazione a sorpresa: è successo a poche ore dalla terza puntata de l’ Isola dei Famosi.

Un momento magico, questo, per Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al GF Vip 5, arrivata solo 20 giorni fa, il 1 marzo, per il giovane influencer è già iniziata una nuova emozionante avventura. E stavolta con un ruolo da vero protagonista: con Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, Tommaso è uno degli opinionisti ufficiali della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Un sogno che si realizza per il 25 enne, che sin da piccolo ha desiderato lavorare in tv. E proprio poche ore prima della terza puntata del reality show di Canale 5, Tommaso ha condiviso alcune stories molto interessanti sul suo Instagram. Un calendario fitto di impegni per il vincitore del GF Vip: ecco cosa ha rivelato.

Tommaso Zorzi, rivelazione a sorpresa: la bella notizia per i fan poche ore dall’Isola dei Famosi

Tutto pronto per la terza puntata de L’Isola dei Famosi? Questa sera, 22 marzo 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento col reality show di Canale 5. Un appuntamento in cui ci sarà anche lui, Tommaso Zorzi, uno degli opinionisti di questa edizione. Un periodo d’oro per l’influencer, che dopo quello del GF Vip 5, sta conquistando anche il pubblico de L’Isola. Ma non è tutto: gli impegni di Tommaso in questi giorni sono davvero numerosi. Proprio lui, poco fa, nelle sue stories di Instagram si è scusato per la sua poca attività sui social e ha rivelato: “Potete capire che sono delle giornate un po’ intense. Domani sono a Roma per registrare una cosa, che forse alcuni di voi già sanno, ma forse non ve la posso dire...La scoprirete!”. Un annuncio che ha svegliato la curiosità dei fan, ai quali però Tommaso non ha potuto dire di più: “Non odiatemi, però tante cose belle!”

Insomma, pare proprio che questo sia l’inizio di una carriera ricca di successi per Zorzi. E voi, seguirete la puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi? Finalmente in studio ci sarà anche Elettra Lamborghini: dopo due puntate in collegamento da casa causa Covid, l’opinionista è risultata negativa e potrà affiancare i colleghi in studio. Tutto fa pensare che con il trio in azione ne vedremo delle belle! Appuntamento su Canale 5, ore 21 e 45!