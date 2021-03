Valeria Angione è la conduttrice di Isola Party: vi parliamo qui della giovane influencer che conduce con Andrea Dianetti lo show online de L’isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi è iniziata e sta regalando già tantissime sorprese! Il cast quest’anno è incredibile: alla conduzione vediamo Ilary Blasi, accompagnata da Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi in qualità di opinionisti. A loro si aggiungerà presto anche Elettra Lamborghini. Massimiliano Rosolino è l’inviato in Honduras mentre a Isola Party ci sono Andrea Dianetti e Valeria Angione. Nello show che va in onda ogni lunedì e giovedì dalle 20.45 alle 22.45 in diretta streaming su Mediaset Play ci saranno giochi, scherzi e commenti live. La community de L’Isola dei Famosi si riunisce proprio qui prima e dopo le puntate in diretta. Siamo qui per parlarvi di Valeria Angione, la conduttrice dello show online. Classe ’95, l’abbiamo conosciuta su Instagram: vi parliamo di lei!

Isola Party, chi è Valeria Angione: età, Instagram e dove l’abbiamo già vista

Valeria Angione è la nuova conduttrice de L’Isola Party. Classe 1995, la giovane è una famosa influencer: tutti avranno visto i suoi video sui social. Ha cominciato raccontando, con video divertenti ed ironici, le sessioni d’esame all’università per poi toccare diversi temi: i contenuti di Valeria sono sempre comici, impossibile non sorridere! Valeria è laureata in economia e diplomata in recitazione teatrale e cinematografica: il suo profilo Instagram vanta ben 611 mila follower! Come descrizione per il suo profilo personale ha scelto queste parole: “Da piccola mi facevano fare Tecna, ora ho una laurea in economia e un diploma in recitazione. Crederci sempre”.

Dal suo canale Facebook scopriamo che è originaria di Bologna ma vive a Napoli. E’ nata il 5 novembre del 1995 ed è felicemente fidanzata. Volete vedere qualche video simpatico della conduttrice di Isola party? Valeria ha conquistato milioni di visualizzazioni per questo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valeria Angione ☀️ (@valeriangione)

Ma sapete che l’abbiamo già vista in un programma televisivo? Valeria è stata presente in una puntata di Forum, il programma in onda su Canale 5 condotto da Barbara Palombelli.