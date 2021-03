A distanza di pochissimi istanti dalla sua eliminazione da L’Isola dei Famosi, Akash Kumar è ritornato sui social: le sue prime parole.

È il secondo eliminato di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar. Al ballottaggio insieme ad Angela Melillo, il modello è stato colui che ha ricevuto più voti. E, a distanza di una settimana esatta dall’inizio della sua avventura in Honduras, ha visto sfumarsi la possibilità di proseguire il suo cammino. È vero, è stato proprio lo stesso Akash a chiedere di essere nominato. Eppure, da come abbiamo potuto vedere anche nel corso di un filmato mandato in onda, sembrava proprio che, con l’arrivo di Brando Giorgi, il bel Kumar avesse ritrovato lo spirito giusto per poter continuare la sua avventura sull’isola. D’altra parte, si sa, il popolo è sovrano. E, al termine del televoto, Akash ha avuto la peggio. È pronto a ritornare in Italia, quindi. Prima di farlo, però, non ha affatto potuto fare a meno di ritornare sul suo canale social ufficiale. E di esprimere, così, le sue prime parole dopo l’eliminazione definitiva da L’isola dei Famosi. Scopriamo insieme le sue parole.

L’Isola dei Famosi, le prime parole di Akash dopo l’eliminazione: la risposta alle polemiche

Akash Kumar ha così deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. Dopo aver perso al televoto con Angela Melillo ed aver rifiutato di continuare il gioco a Parasite Island, scatenando la reazione di Ilary Blasi, il modello è pronto a fare il suo ritorno in Italia. Non sappiamo quando ritornerà in studio, sia chiaro. Fatto sta che, ancora prima di partire per il nostro bel paese, Akash non ha affatto potuto fare a meno di prendere il suo telefono in mano. E di esprimere le sue prime parole dopo l’eliminazione. Appena uscito dalla doccia e più che bello che mai, il giovane Kumar si è rivolo ai suoi sostenitori. ‘È stato breve, ma intenso. I am back’, dice Akash ai suoi followers. Ma non solo. Appoggiatosi sul letto e, molto probabilmente, dopo aver dato uno sguardo a tutte queste polemiche degli ultimi giorni, il modello non si è affatto trattenuto dal dire la sua opinione. ‘Quante cose dicono di me. Nemmeno io le sapevo. Purtroppo, l’invidia è una brutta bestia’, ha detto Akash.

