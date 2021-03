Amici 20, avete mai visto Enula da bambina? Com’è cambiata nel tempo la concorrente del talent show di Maria De Filippi.

Amici 20 è entrato nel vivo! Sabato scorso, 20 marzo, è iniziato il tanto atteso serale del talent show di Maria De Filippi. Come sempre, infatti, la fase finale della trasmissione si svolge nelle puntate serali. E già al primo appuntamento non sono mancati i colpi di scena: quest’anno gli allievi sono davvero talentuosi e la gara è super accesa. E tra le cantanti più amate di questa edizione c’è senza dubbio lei, Enula. 22 anni, nata a Milano, la concorrente ha conquistato tutti con la sua voce , entrando di diritto tra gli allievi favoriti per la vittoria. Ma avete mai visto com’era la cantante da bambina? Sul suo canale ufficiale di Instagram c’è uno scatto dolcissimo! Guardiamolo insieme!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, spunta uno scatto di Enula da bambina: somiglianza incredibile

Enula è una delle concorrenti più amate di Amici 20: con la sua voce ha toccato il cuore dei telespettatori. Parliamo di Enula, che al serale è nella squadra guidata dai prof Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. L’allieva è una delle più apprezzate dal pubblico del talent e, con ogni probabilità, arriverà molto avanti! Nel frattempo, spulciando sul suo canale Instagram, abbiamo trovato uno scatto di Enula da bambina. La sua espressione è identica, guardiamolo insieme:

Eh si, bellissima sin da piccina e, soprattutto, in compagnia del suo amico fidato: il microfono. Se volete ascoltare la meravigliosa voce di Enula non perdetevi la seconda puntata di Amici, il serale. Appuntamento a sabato sera su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 30 circa!

Come si svolge il serale?

Tante novità in questa nuova edizione del serale di Amici. La prima è senza dubbio quella dell’introduzione di ben tre squadre, guidate dai rispettivi prof: uno di canto e uno di ballo per ogni squadra. Niente coach quindi, ma ben tre giurati esterni; Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. La gara è fatta di sfide semplici, ma anche guanti di sfida o comparate, per mettere in risalto il talento di ogni singolo allievo. Emozioni a non finire per la fase finale di Amici. E voi, avete seguito la prima puntata?