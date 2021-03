Nel corso del daytime del 23 Marzo di Amici 20, è stata mandata in onda un’accesissima lite avvenuta in casetta: cos’è accaduto.

Le avventure di Amici 20 continuano davvero alla grande. E la preparazione per la seconda puntata del Serale sta iniziando seriamente a mettere in crisi tutti i ragazzi del talent. I primi eliminati, lo sappiamo benissimo, sono stati i due cantanti: Gaia ed Esa. Chi saranno coloro che, purtroppo, vedranno sfumarsi la possibilità di vedere la finale? Al momento, ovviamente, è tutto da scoprire. Fatto sta che, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe proprio che l’ansia e l’agitazione stia aumentando sempre di più. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è piuttosto semplice: nel corso del daytime di Martedì 23 Marzo su Canale 5, è stata mandata in onda un’accesissima lite avvenuta in casetta tra due concorrenti. Si, avete letto proprio bene: era il momento dedicato alla presa di coscienza dei guanti di sfida quando, tra due membri di due squadre completamente diverse, hanno iniziato a litigare. I toni, in un vero e proprio batter baleno, sono diventati più che accesi. Ma cos’è esattamente successo? E, soprattutto, di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici 20, lite accesa in casetta: cos’è successo

Archiviata la prima puntata del Serale di Amici 20, tutti i ragazzi hanno appreso tutti i guanti di sfida che alcuni dei loro professori hanno deciso di affidare per il secondo appuntamento del programma. È il caso, ad esempio, di Rosa Di Grazia. La giovanissima ballerina napoletana, ancora una volta, ha ricevuto delle durissime prove da parte della maestra Celentano. E così, oltre a svolgere una prova di valzer, dovrà svolgere la prova di Can Can. Si, avete letto proprio bene: la maestra di danza classica, dopo il rifiuto di Lorella Cuccarini, ha deciso di riproporre lo stesso ed identico guanto di sfida, apportandovi però delle modifiche. Volete sapere la reazione delle due ‘sfidanti’? Rosa, ovviamente, è rimasta completamente allibita dalla prova mostratele. Ed ha chiaramente detto che ben poco è cambiato rispetto alla prima esibizione. Serena, invece, è scoppiata a piangere. Perché? La risposta è piuttosto semplice: sembrerebbe che alla giovanissima ballerina non siano andati affatto giù degli atteggiamenti della sua compagna Rosa. E che, in tutti questi giorni, abbia accumulato fino a scoppiare. È proprio per questo motivo che, mentre Serena piangeva e veniva consolata da Enula, Leonardo ha tentato di prendere le sue difese. Scagliandosi contro Rosa. E, soprattutto, cercando di fare capire cosa ha potuto infastidirla.

Vi assicuriamo: i toni tra Rosa e Leonardo sono stati davvero accesi. Tanto è vero che la ballerina, dopo un po’, ha abbandonato la saletta, ed è andata a fumare fuori in lacrime.

Fortunatamente, le due ragazze si sono chiarite. Appena rientrata in casetta, infatti, Rosa ha voluto immediatamente chiarire Serena. E spiegare la sua opinione.