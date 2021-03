Anticipazioni Uomini e Donne martedì 23 marzo: scelta inaspettata, la coppia lascia il programma; cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova ricchissima puntata di Uomini e Donne. Come ogni giorno, a partire dalle ore 14 e 45, il programma di Maria De Filippi terrà compagnia al pubblico, con le avventure amorose del trono Over e Classico. Che, da circa un anno, sono uniti in un’unica super puntata, dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Un format decisamente più dinamico, dove tutti possono interagire con tutti, e non si esclude che possa nascere qualcosa tra protagonisti del trono Over e del Trono Classico! Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, 23 marzo 2021? Come sempre, non ci sono anticipazioni ufficiali di ogni singola puntata. Le registrazioni, infatti, vengono eseguite un bel po’ di giorni prima della messa in onda delle puntate. Tuttavia, proviamo a capire quello che potrebbe accadere nell’appuntamento di oggi!

Anticipazioni Uomini e Donne martedì 23 marzo: arriva una scelta inaspettata, Sabina e Claudio lasciano il programma

Forti emozioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne! Proprio questo pomeriggio, infatti, potremmo assistere ad una scelta inaspettata, ed emozionate. Parliamo di Claudio e Sabina, che decideranno di uscire insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi e viversi la loro storia a telecamere spente. Una scelta a tutti gli effetti, con tanto di sedie al centro dello studio e pioggia di petali rossi. La prova che, tra i due protagonisti del trono Over, è nato davvero un sentimento forte. Tante emozioni, quindi, ma non mancano le liti. A scontrarsi, anche oggi, Gianni Sperti e Maria Tona, che daranno vita ad una discussione molto accesa, in cui sarà coinvolto anche Alessandro, il cavaliere con cui sta uscendo la dama. Gli animi si scalderanno un bel po’ in studio: ne vedremo delle belle!

Pronti per una nuova puntata di Uomini e Donne? Non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5, alle ore 14 e 45! Le avventure del trono più famoso della tv vi attendono!