Ilary Blasi pubblica uno scatto su Instagram davvero incantevole: il marito della conduttrice, Francesco Totti, è intervenuto così!

Questa mattina di 23 marzo 2021, Ilary Blasi ha incantato tutti i suoi follower di Instagram con un nuovo scatto. La conduttrice de L’Isola dei Famosi si è lasciata andare ad un piccolo momento di relax: si è mostrata con un bicchiere in mano, la foto è in bianco e nero! Incantevole è dir poco: la bellezza di Ilary è davvero incredibile. Ieri sera, nella diretta de L’Isola dei Famosi, ha indossato un abito giallo davvero pazzesco: ha illuminato tutto lo studio di Mediaset! Ma torniamo al post: Ilary sorseggia un drink, non sappiamo di cosa si tratta! E’ intervenuto però Totti, il marito della Blasi. L’ex capitano della Roma ha fatto sorridere tutti: ha svelato un retroscena! Vi sveliamo tutto subito.

Ilary Blasi e il calice ‘incriminato’ su Instagram: il commento di Totti fa boom di like

Ilary Blasi si è mostrata in vasca nelle ultime ore, con un drink tra le mani. La famosa conduttrice ha regalato un meraviglioso scatto ai follower che ovviamente non hanno potuto fare a meno di lasciarle un like! Anche Francesco Totti ha apprezzato ed ha deciso di intervenire con un commento simpatico! “Quella era acqua sicuramente” sono le parole di Francesco Totti seguite da alcune emoticon che ridono: l’ironia e la simpatia della famiglia Totti Blasi è ben nota a tutti.

E’ questo il post di cui vi parliamo! La foto ha raggiunto il pieno di like e commenti: tantissimi utenti Instagram si complimentano con la conduttrice per come sta portando avanti il programma in onda su Canale 5. “Sei la migliore” scrive qualcuno! Il commento più bello però resta quello del marito, l’ex capitano giallorosso: