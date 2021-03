Il gran giorno è finalmente arrivato: Chiara Ferragni e Fedez annunciano la nascita della loro figlia Vittoria, sorellina del piccolo Leone.

Una notizia che ha riempito di gioia il cuore di milioni di fan: poche ore fa Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia. La famiglia si allarga con l’arrivo di Vittoria, attesa dai genitori e dal fratellino Leone quanto dagli affezionatissimi follower delle celebre coppia. L’influencer e il rapper reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo hanno annunciato la notizia sui rispettivi profili Instagram. Entrambi i post hanno attirato centinaia di migliaia di like e di auguri per l’amatissima coppia da parte dei seguaci già innamoratissimi del piccolo Leone. Negli ultimi mesi era partita la caccia al toto nome e al riguardo sono state fatte le ipotesi più disparate. Molti avevano intuito da vari indizi l’iniziale: proprio Fedez si era lasciato sfuggire un’indiscrezione durante la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival che lo ha visto salire al secondo posto del podio in coppia con Francesca Michielin. Per la prima serata della manifestazione canora, il cantante aveva infatti indossato una camicia con stampate le iniziali di ciascun membro dei ‘Ferragnez’: ebbene, oltre alla F, alla C ed alla L appariva anche una V.

Chiara Ferragni e Fedez: la coppia dà il benvenuto alla figlia Vittoria

Molti ricorderanno che il primogenito dell’influencer e del rapper è venuto al mondo a Los Angeles proprio a marzo di tre anni fa. La piccola invece è nata a Milano, all’alba di oggi, 23 marzo. Un nome certamente non banale, che subito richiama alla mente l’immagine di una donna fiera e coraggiosa, come sarà sicuramente la nuova arrivata in casa Ferragnez. La famosissima influencer cremonese aveva inoltre rivelato ai fan che se durante il Festival fosse stata pronta a partorire, la coppia aveva già stabilito che Fedez sarebbe subito tornato a casa abbandonando la gara.

Facciamo i nostri più cari auguri alla piccola Vittoria!