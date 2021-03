Proprio qualche istante fa, sul suo canale Facebook ufficiale, Christian De Sica ha annunciato il gravissimo lutto da cui è stato colpito.

È uno dei più grandi attori di sempre, Christian De Sica. Volto di punta di numerosi film comici e divertenti, l’attore romano è, senza alcun dubbio, uno dei più grandi artisti del nostro panorama artistico. Seguitissimo ed amatissimo, il buon De Sica decanta di un seguito davvero clamoroso. E, soprattutto, di un vasto pubblico di seguaci. È proprio a loro che, pochissime ore fa, il simpaticissimo Christian non ha affatto potuto fare a meno di annunciare il gravissimo lutto di cui è stato protagonista in queste ultime ore. Con un post condiviso sulla sua pagina Facebook e delle ultime parole davvero da brividi, l’attore romana ha salutato così la sua cara sorella Emilia. È proprio lei che, all’età di 83 anni, è venuta a mancare. Scopriamo insieme tutti i suoi dettagli.

Christian De Sica, gravissimo lutto: è morta sua sorella Emi, l’ultimo saluto

Proprio nel corso della sua recentissima intervista a ‘Verissimo’, Christian De Sica non ha affatto potuto fare a meno di parlare, ovviamente, della sua intramontabile carriera e della sua famiglia. È proprio questa che, nelle scorse ore, è stata fortemente turbata da una dolorosissima perdita. Che, tra l’altro, lo stesso attore romano ha prontamente ed immediatamente voluto condividere con i suoi fan. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale, il buon De Sica ha annunciato il gravissimo lutto di cui è stato protagonista. All’età di ben 83 anni, è venuta purtroppo a mancare Emilia De Sica, sorella del grandissimo Christan e dell’incredibile Vittorio. Nata dalla relazione di De Sica senior con l’attrice Giuditta Rissone, la donna aveva un legame davvero speciale con i suoi fratelli. È proprio per questo motivo che il buon Christian non ha affatto potuto fare a meno di riservarle delle parole davvero dolci. E, soprattutto, ricolme di dolore. ‘Ciao Emi. Mi mancherai. Dai un bacio a papà’, scrive De Sica a corredo di questo scatto che ritrae sua sorella. Un messaggio breve e conciso, c’è da ammetterlo. Ma che, tra l’altro, sottolinea il rapporto e l’amore che c’era tra loro.

Anche noi ci stringiamo intorno al dolore della famiglia De Sica.