Dayane Mello, quanto costa l’abito bianco indossato a Live? Cifra da capogiro, tutte le curiosità sull’outfit.

È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5. Un vero e proprio spirito libero, che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori, in tutto il mondo. Parliamo di Dayane Mello, la splendida modella brasiliana, classificatasi quarta nel reality show di Canale 5. Un’esperienza intensa, quella nella casa, per Dayane, che proprio mentre era in casa è stata colpita dal terribile lutto per la perdita del fratello Lucas. A circa 20 giorni dalla finale del GF Vip, Dayane si è raccontata a Live Non è la D’Urso, affrontando le temute cinque sfere. Dai drammi familiari all’amore per la piccola Sofia, fino ai rapporti complicati con Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò: Dayane ha parlato di tutto e, per l’occasione, ha indossato un abito bianco meraviglioso. Curiosi di sapere qualcosa in più sul look dell’ex gieffina? Siete nel posto giusto.

Dayane Mello, quanto costa l’abito bianco indossato a Live Non è la D’Urso: il prezzo vi lascerà di stucco

Domenica sera a Live Non è la D’Urso è tornata in tv Dayane Mello. Dopo la lunga esperienza nella casa del GF Vip, la bellissima brasiliana si è raccontata nel talk della D’Urso e, come sempre, ha mostrato di non avere peli sulla lingua. Per lei il famoso ‘gioco’ delle cinque sfere, che la Mello ha affrontato con la sua solita determinazione. Per la sua ospitata a Live, Dayane ha scelto un abito bellissimo, di colore bianco, che ha messo in risalto la sua straordinaria bellezza. A fornirci qualche informazione in più sul vestito è stata la pagina Instagram Influencerscloths, dedicata proprio ai look delle star. Ebbene, l’abito scelto da Dayane per Live è un modello firmato Alexander Mc Queen e costa ben 2490 euro! Eh si, un abito davvero notevole:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’ Armadio Delle Influencers (@influencerscloths)

Un successo mondiale, quello di Dayane dopo l'esperienza al GF Vip: la modella, infatti, ha conquistato telespettatori di ogni parte del mondo, dall'Italia al Brasile, suo paese d'origine, ma anche Spagna e America Latina. Insomma, tutti pazzi per Dayane!