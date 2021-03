Demi Moore oggi è ancora una delle donne più belle del panorama cinematografico mondiale: guardate questo scatto attuale, pubblicato su Instagram!

Martedì 23 marzo 2021, su Canale 5, in onda c’è Ghost – Fantasma, uno dei film più famosi del mondo del cinema. Parliamo della storia di Sam e Molly, una coppia che vive felice la storia d’amore fino all’improvvisa morte dell’uomo, durante una rapina. Sam si ritroverà la fianco di Molly in condizione di fantasma. Il film, uscito nel 1990, è interpretato da Patrick Swayze e Demi Moore: ottenne un enorme successo ed ha vinto ben 2 Oscar, uno per la miglior sceneggiatura originale e l’altro per la miglior attrice non protagonista, andato a Whoopi Goldberg. Il cult movie torna su Canale 5 e incollerà sicuramente milioni di telespettatori italiani. Patrick Swayze, Sam del film, purtroppo è morto nel 2009 dopo aver lottato contro una terribile malattia. Demi Moore invece è una delle attrici più note del cinema mondiale: è considerata una delle più grandi sex symbol degli anni ’90. La vediamo nel film che aveva appena 28 anni: sapete com’è oggi? Vi mostriamo subito qualche foto.

Demi Moore oggi: incantevole come negli anni ’90, ecco una sua foto attuale

Demi Moore oggi continua ad essere una delle donne più belle del panorama cinematografico mondiale! La sex symbol degli anni ’90, protagonista di Ghost – Fantasma e di tantissimi altri film, è molto attiva sul suo canale Instagram ed è proprio lì che abbiamo trovato qualche sua foto. E’ davvero incredibile quanto sia cambiata di pochissimo da allora fino ad oggi! Era il 1990 quando usciva Ghost, il film in cui interpreta Molly: oggi, nel 2021, il suo viso non è cambiato affatto, nonostante il trascorrere degli anni. Ecco un suo selfie, quello in cui mostra il suo libro ‘Inside Out’.

Sapete qual è il suo vero nome? Demi Gene Guynes si chiama la famosissima attrice di cui vi stiamo parlando. A solo 18 anni sposò Freddy Moore, musicista, da cui divorziò nell’85: mantenne quel cognome a scopi lavorativi! L’attrice è stata poi sposata con Bruce Willis: dalla loro unione sono nate Rumer Glenn, Scout LaRue e Tallulah Belle. Dopo la storia con l’attore, ha sposato Ashton Kutcher: si è separata dal modello ed attore dopo 6 anni.