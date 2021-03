Ema Stokholma adesso è un’abilissima attrice, conduttrice e deejay, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Scopriamolo.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Ema Stokholma. Nata in Provenza il 9 Dicembre del 1983, la bellissima e giovanissima conduttrice, deejay e chi più ne ha, più ne metta, decanta di un successo davvero clamoroso. Con una storia alle spalle davvero difficile da raccontare e, soprattutto, da ricordare, la simpaticissima francese vanta di un curriculum davvero impressionante. Spesso e volentieri, infatti, l’abbiamo vista al timone di programmi televisivi e radiofonici, ma, in realtà, la bellissima Ema è anche una disc jockey di un certo calibro. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la Stokholma è un’artista con la ‘a’ maiuscola. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: se adesso decanta di un successo davvero clamoroso, cosa faceva prima di esso? Attualmente, come dicevamo prima, è conosciuta per essere una celebre deejay e conduttrice, ma cosa faceva prima di diventarlo? Siete proprio curiosi di sapere il lavoro che la bella Ema faceva prima del successo? Ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Ema Stokholma prima del successo, sapete che lavoro faceva?

Insieme a Melissa Satta, Ema Stokholma sarà una delle protagoniste indiscusse dell’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ di Martedì 23 Marzo. Nello studio televisivo in compagnia di tantissimi altri ospiti davvero eccezionali, la deejay francese si cimenterà nelle ‘ardue’ e divertenti prove del programma di Stefano De Martino. In attesa, però, di poterci divertire e ridere insieme a lei e a tutti gli altri, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Prima vi abbiamo detto che la bellissima Stokholma decanta di un curriculum impressionante con esperienze lavorative diverse e disparate, siete curiosi, però, di conoscere cosa faceva prima del successo? Se adesso, come dicevamo, è conosciuta per il suo lavoro da conduttrice, deejay, pittrice e scrittrice, cosa faceva prima di cavalcare la cresta dell’onda? Siete proprio curiosi di saperlo? Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che, una volta trasferitasi definitivamente in Italia e prima ancora di entrare in contatto con il mondo della musica, Ema facesse la modella. Sembrerebbe, infatti, che la Stokholma sia entrata a fare parte, come modella, di diverse case di moda importanti.

Ne eravate a conoscenza?