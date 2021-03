Questa sera la vedremo tra gli ospiti dell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile”: sapete qual è il vero nome di Ema Stokholma e perché ha scelto questo pseudonimo?

La vedremo questa sera tra gli ospiti di “Stasera tutto è possibile”, il format condotto da Stefano De Martino, ormai giunto all’ultima puntata. Sapete qual è il vero nome di Ema Stokholma e perché ha scelto di usare questo pseudonimo? Scopriamolo insieme! Talentuosa e poliedrica, la giovane artista ha origini francesi e italiane ed è nata nel 1983. Dopo un’infanzia difficile, si è trasferita in Italia e ha raggiunto presto l’indipendenza. Il suo approccio al mondo dello spettacolo inizia nel campo della moda: per alcuni anni, infatti, Ema Stokholma lavora come modella per marchi di alto livello: Dolce e Gabbana, Valentino, Versace. Intorno agli anni duemila inizia il percorso nella musica, che la porta a diventare un’apprezzatissima disc jockey e oltre che una conduttrice radiofonica e televisiva.

Ema Stokholma, perché ha scelto questo pseudonimo e qual è il suo vero nome

Affascinante e piena di talento, la giovane artista ha svariate passioni, tra cui la pittura. La sua carriera di disc jockey l’ha portata ad esibirsi in tutta Europa. L’abbiamo ammirata anche a Sanremo, nelle vesti di commentatrice radiofonica e, nelle stesse vesti, anche all’Eurovision. Lo scorso anno, di nuovo a Sanremo, non si limita alla radio ma è la conduttrice del “Prima Festival”, in coppia con Gigi e Ross. Bellissima, oltre che straordinaria, Ema Stokholma ha scelto un nome d’arte davvero particolare. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa. A quanto sembrerebbe il suo vero nome, Morwenn Moguerou, sarebbe molto difficile da pronunciare. Per questa ragione, l’artista ha voluto qualcosa che fosse semplice da ricordare e che suonasse adatto. “Stockholma”, invece, sarebbe ispirato al celebre brano di Rino Gateano.

Conoscevate questo retroscena sulla celebre artista? Proprio questa sera la vedremo a “Stasera tutto è possibile”, per l’ultima puntata di questa stagione. Ricordiamo, però, che il talentuoso Stefano De Martino, conduttore, è approdato ad Amici 20 nelle vesti di giudice e il pubblico potrà continuare a seguirlo tutti i Sabati in prima serata. Un grande e straordinario ritorno per il giovane showman, che proprio nella celebre scuola di Maria De Filippi ha fatto il suo debutto!