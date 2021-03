Estrazioni di oggi Martedì 23 Marzo di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: controlla i numeri vincenti e dicci se la tua schedina è vincente.

Siete pronti alle nuove estrazioni di stasera? Anche oggi, Martedì 23 Marzo, si terranno le nuove estrazioni di questo mese. E noi, com’è nostro solito fare, vi aggiorneremo su tutti i numeri vincenti di ciascun gioco. A partire, quindi, dal Lotto fino al 10eLotto, la nostra redazione si collegherà in tempo rigorosamente reale per aggiornarvi su tutto quello che occorre sapere. Ecco, ma prima di procedere alle estrazioni, siete curiosi di sapere come funziona? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è davvero semplicissimo. E, sia chiaro, è facilissimo non soltanto giocare la propria schedina vincente, ma anche controllare i numeri. Anche perché, diciamoci la verità, noi siamo qui apposta per questo. Procediamo, però, con ordine. Alle ore 20:00 di oggi, Martedì 23 Marzo, ci collegheremo. E vi aggiorneremo nella tabelle sottostante, ruota dopo ruota, su tutti i numeri estratti del gioco del Lotto. Terminato questo, passeremo immediatamente al Superenalotto. E fateci molta attenzione, vi raccomandiamo: il suo jackpot è di circa 125,5 milioni di euro. Quindi, non perdete alcun numero. Infine, vi elencheremo i numeri del 10eLotto. Bando alle ciance: scopriamo insieme ogni cosa.

Estrazioni oggi del 23 Marzo di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri

Prima di passare ad elencarvi, gioco dopo gioco, tutti i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, Martedì 23 Marzo, di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, siete curiosi di sapere cos’è accaduto nelle estrazioni precedenti? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, Sabato 20 Marzo, non è stato centrato alcun sei pieno. E nemmeno alcun 5+1. Piuttosto, da quanto si legge, sembrerebbe che siano stati realizzati bene sette ‘cinque’. E sapete i vincitori quanto hanno vinto? Siete pronti a saperlo? Ebbene: si parla di più di 34 mila euro! Una vincita abbastanza consistente, c’è da ammetterlo. Ma bando alle ciance, adesso! Scopriamo tutti i numeri.

I numeri del lotto:

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri del superenalotto:

Numeri Vincenti:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Le estrazioni del 10eLotto:

I numeri vincenti del 10 e Lotto:

Numero Oro

Doppio Oro

Cosa ci dite? La vostra schedina è risultata quella vincente?