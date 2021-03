Attraverso una serie di IG Stories, Federico Fashion Style ha reso partecipi i suoi sostenitori di uno spiacevole episodio capitatogli.

Un vero e proprio spiacevole episodio, quello che, pochissime ore fa, Federico Fashion Style ha ‘denunciato’ sul suo canale social ufficiale. Seguitissimo e, soprattutto, attivissimo a condividere ogni cosa con il suo pubblico social, qualche giorno fa, il parrucchiere dei Vip aveva annunciato ai suoi sostenitori un’incredibile novità in arrivo. Sembrerebbe, infatti, che, da qualche giorno, il buon Lauri stia compiendo un vero e proprio tour in Sardegna con le sue mani d’oro. Tutto stava procedendo alla grande, c’è da ammetterlo. Fino a quando, come testimoniano queste ultime Instagram Stories, sembrerebbe proprio che Federico sia stato protagonista di uno episodio davvero brutto. E che lui, com’è solito fare, ha voluto immediatamente raccontare. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la sua auto sia stata fortemente danneggiata da atti di vandalismo. Il motivo? Non lo sappiamo! ‘Queste sono persone che vengono incitate all’odio’, dice Federico visibilmente amareggiato. Scopriamo insieme ogni cosa, però!

Federico Fashion Style, brutto episodi: ‘Mi hanno danneggiato l’auto’, cos’è successo

Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Federico Fashion Style non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan il brutto episodio di cui è stato protagonista. Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che, appena preso la macchina per recarsi ad Oristano e continuare il suo tour, il parrucchiere dei Vip si sia reso conto dell’enorme danno fatto alla sua auto. I colpevoli? Ovviamente, non si conoscono. Così come non sono noti neanche i motivi. Fatto sta che, da come mostrato dal diretto interessato, l’auto è stata danneggiata. ‘Guardate qui, me l’hanno graffiata tutta. Guardate il parafango’, dice il parrucchiere di Anzio. Specificando di non provare interesse per il danno materiale. ‘Io la macchina me la sistemerò ugualmente, non avete capito’, ha continuato a dire Federico.

‘Sono un imprenditore e sono una persona che lavora continuamente’, ha continuato a dire Federico Fashion Style al suo pubblico social. Per poi concludere: ‘A chi ho tolto il lavoro? Anzi, l’ho portato’. Insomma, com’è giusto che sia, il parrucchiere si è lasciato andare ad un duro sfogo. E, d’altra parte, com’è possibile dargli torto?