Flavio Montrucchio a breve ci sorprenderà con una clamorosa novità: accadrà prossimamente, fan pazzi di gioia.

Negli ultimi tempi lo stiamo vedendo al timone del programma Primo appuntamento, Flavio Montrucchio con la sua conduzione sta conquistando i telespettatori, tanto che la trasmissione raggiunge ascolti molto elevati. Il format prevede l’uscita di due persone che non si conoscono ancora, almeno fino all’arrivo nel ristorante, dove avranno il piacere di parlare e cenare insieme, per capire se tra loro possa nascere qualcosa. I telespettatori sono molti presi da quanto accade, dato che, i colpi di scena non mancano mai. Ma a quanto pare, come rivelato da Tv Blog, è in arrivo una clamorosa novità, che riguarda proprio Primo Appuntamento: scopriamo insieme cosa succederà prossimamente.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Flavio Montrucchio, in arrivo una novità incredibile: continuano le emozioni di Primo appuntamento

Ebbene, come abbiamo anticipato, Flavio Montrucchio al timone di Primo Appuntamento, il programma in onda su Real Time, sta decisamente conquistando i telespettatori. Sarà per la sua eloquenza tanto raffinata ed elegante, accompagnata dal talento che da sempre lo contraddistingue, la trasmissione è davvero seguitissima. Ma, come riportato da Tv Blog, a quanto pare, è in arrivo una clamorosa novità, che riguarda proprio il programma. Infatti, dovrebbe presto arrivare Primo appuntamento in crociera, un luogo dove le persone si incontreranno per il primo incontro. Confermato alla guida l’amatissimo Montrucchio. Il format dovrebbe essere costruito di sei puntate, ma potrebbe variare. La messa in onda sarebbe prevista tra maggio e giugno 2021, sul canale 31 di Discovery Italia.

Ebbene, sembrerebbe esserci una clamorosa novità in arrivo, che vedrà la conduzione, anche per questo nuovo format, di Flavio Montrucchio, che guiderà la trasmissione con successo, senza deludere le aspettative dei suoi tantissimi follower che seguono Primo Appuntamento da tempo. E noi, non vediamo l’ora di poter immergerci in nuovi primi romantici e scoppiettanti appuntamenti.