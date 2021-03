La bellissima Ginevra Lambruschi è diventata mamma: splendido annuncio a sorpresa, benvenuta al mondo piccola Sophie!

È il momento tanto atteso e desiderato. E finalmente è arrivato. La bellissima e dolcissima Ginevra Lambruschi è diventata mamma. A darne il lieto e dolce annuncio, com’è giusto che sia, è stata proprio la diretta interessata. Che, proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di questo splendido annuncio a sorpresa. La giovanissima Ginevra, da oggi, è mamma a tutti gli effetti. E, insieme al suo Mirko, si appresta a vivere una vita completamente nuovo, ma decisamente più bella. Proprio oggi, Martedì 23 Marzo, la Lambruschi ha messo al mondo la sua piccola bebè. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come si chiama? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ginevra Lambruschi è diventata mamma: fiocco rosa in casa, che notizia fantastica

Proprio nel giorno in cui Chiara Ferragni è diventata mamma della piccola Vittoria, anche la bellissima Ginevra è diventata mamma per la prima volta. E così, con un emozionante post condiviso sul suo canale social ufficiale, la giovanissima Lambruschi ha annunciato ai suoi sostenitori di avere dato alla luce la sua piccolina. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, l’influencer è più che attiva sul suo canale Instagram. E così come ha annunciato la sua prima gravidanza, non ha affatto potuto fare a meno di annunciare la venuta al mondo della sua piccola. È una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. Ed è più che giusto che voglia dirlo a tutto. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come si chiama la neonata? Che nome avrà scelto di darle Ginevra e il suo compagno Mirko? Volete saperlo? Oggi, Martedì 23 Marzo, è nata la piccola Sophie. Fiocco rosa, quindi!

Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ha reso felici ed entusiasti davvero tutti i suoi sostenitori. E a loro, ovviamente, ci accordiamo anche noi! Tantissimi auguri, cari Ginevra e Mirko.