Giulia Salemi, splendido annuncio a sorpresa: “Non vedo l’ora”, fan pazzi di gioia per l’incredibile novità.

È stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. E nella casa più spiata della tv ha trovato anche il grande amore. Parliamo di Giulia Salemi, oggi felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti proprio durante l’esperienza nella casa e, anche dopo il programma, sono inseparabile. Una storia d’amore che procede a gonfie vele, ma non è l’unica bella notizia per la splendida influencer. Anche dal punto di vista lavorativo, c’è una fantastica novità. Che Giulia ha annunciato ai suoi followers attraverso i suoi canali social: inutile dire che le sue fan sono impazzite dalla gioia! Scopriamo di cosa si tratta!

Giulia Salemi, splendido annuncio a sorpresa: arriva la sua linea di costumi

Una novità che era già trapelata nelle scorse settimana, ma, finalmente, c’è una data! Venerdì 26 marzo 2021 uscirà la linea di costumi firmata Giulia Salemi, la collezione SMMR Beach. Una notizia splendida per le numerosissime fan dell’influencer italo persiana, che non vedono l’ora di acquistare un costume. E, dai primi spoiler, ce n’è per tutti i gusti: modelli interi, bikini e body, per tutte le taglie. Una notizia che ha fatto impazzire di gioia le fan della Salemi, che non hanno trattenuto l’entusiasmo sui social. Ecco le immagini postate da Giulia nelle sue stories di Instagram:

Eh si, questa collezione sembra essere davvero pazzesca. Se anche voi volete scegliere il modello che preferite, non vi resta che attendere qualche giorno per scoprire tutta la collezione. Noi non vediamo l’ora, e voi?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più innamorati

Come già detto, la storia d’amore dei Prelemi continua a gonfie vele. Nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, Giulia e Pierpaolo sono più uniti che mai e, anche sui social, si mostrano super complici ed affiatati. Al momento, i due ex gieffini vivono in due città diverse, lei a Milano e lui a Roma, ma si raggiungono a vicenda, cercando di trascorrere insieme quanto più tempo possibile. Per la gioia dei tantissimi fan dei Prelemi, che hanno supportato e sostenuto la coppia per tutto il percorso nella casa. E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono Giulia e Pierpaolo insieme?