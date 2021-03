Isola dei Famosi, perchè Elisa Isoardi ha perso la prova: svelato il motivo

Nella puntata di ieri de L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha perso la prova contro Valentina Persia: di seguito vi sveliamo per quale motivo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi sta avendo un buon riscontro dal pubblico, soprattutto di lunedì, quando la programmazione della rete avversaria sembra più labile. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, la produzione ha messo le naufraghe a confronto. Quest’edizione, infatti, assume sempre più i connotati rosa. Non a caso, i primi due eliminati sono uomini. Ieri, la produzione ha messo le donne una contro l’altra e uno degli scontri della puntata è stato quello tra Elisa Isoardi e Valentina Persia.

Isola dei Famosi, perchè Elisa Isoardi ha perso la prova

Nel corso della puntata di ieri sera, Elisa Isoardi ha perso la prova contro Valentina Persia. Le due donne sono state messe a confronto dopo lo screzio avvenuto nella scorsa puntata. La Persia, infatti, aveva lamentato di aver subito una ginocchiata dalla Isoardi, la quale ovviamente si era giustificata. Ieri, però, Valentina ha avuto la sua rivincita, vincendo la prova contro la rivale appartenente alla squadra dei Rafinados. Ma perchè la Isoardi ha perso la prova? Sotto al video pubblicato dalla produzione sui canali social ufficiali del programma arriva la spiegazione di Marco Maddaloni, vincitore in carica del reality show.

Il judoka scrive: “Ragazzi sinceramente con le braccia alzate come Valentina l’esercizio è completamente diverso“. È probabile che, come sottolinea Maddaloni, la posizione delle braccia della Isoardi abbia influito sulla sua tenuta fisica e soprattutto sulla sua resistenza. Resta il dubbio se la posizione delle braccia della Persia, invece, sia giusta ai fini del regolamento. In ogni caso, il dado è ormai tratto e la vittoria è andata ai Burinos.