Italia’s Got Talent, Lodovica Comello non ci sarà alla fine: ha il Covid-19

Lodovica Comello non ci sarà alla finale di Italia’s Got Talent perchè ha contratto il Covid-19: l’annuncio su Instagram

Italia’s Got Talent è un programma televisivo italiano andato in onda dal 2009 al 2013 su Canale 5 e dal 2015 su Sky Uno (dall’anno successivo anche su TV8). Il programma è basato sul format anglo-statunitense Got Talent, ideato da Simon Cowell. La trasmissione è giunta all’undicesima edizione. Quest’ultima è iniziata il 27 gennaio 2021 e terminerà il 24 marzo 2021. L’edizione si svolge al Teatro 5 di Cinecittà a Roma in presenza di pubblico numerato a causa della pandemia da COVID-19. I giudici (confermati) sono Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. La conduttrice anche quest’anno è Lodovica Comello.

Lodovica Comello salta la finale di Italia’s Got Talent. La conduttrice del programma televisivo ha contratto il Covid-19. L’annuncio è arrivato attraverso i suoi canali social con un lungo video: “Sono risultata positiva al Covid-19 e domani, per il secondo anno consecutivo, non sarò presente alla finale“. Anche lo scorso anno, infatti, la Comello ha saltato la finale per via del suo parto imminente. Questa volta, però, la ragione è sicuramente più amara. “Lascio lo show in buone mani” – ha proseguito sui social – “Mi dispiace tantissimo, anche se mi ritengo fortunata perchè ho solo febbre e raffreddore“. Il post pubblicato dalla Comello ha ricevuto tantissimi like nel giro di poche ore e tra i commenti sono giunti anche quelli dei suoi colleghi. Mara Maionchi, ad esempio, scrive: “Lodo mi dispiace tantissimo“.

Lo scorso anno, la conduttrice è stata sostituita in finale da Enrico Papi. Anche quest’anno, la produzione ha deciso di puntare sull’ex conduttore di Sarabanda. A supportare Papi ovviamente ci saranno i fantastici giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Chi vincerà l’undicesima edizione di Italia’s Got Talent?