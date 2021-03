Iva Zanicchi è una famosissima ed apprezzatissima cantante, ma sapete chi è il suo ex marito? Il suo nome e quanti figli hanno insieme.

Siete pronti a divertirvi e a ridere con la simpatia di Iva Zanicchi? Noi decisamente si! Proprio questa sera, per l’ultima ed imperdibile puntata di ‘Stasera tutto è possibile, la famosissima cantante, nonché attuale opinionista de L’Isola dei Famosi si cimenterà nelle divertenti prove del programma di Stefano De Martino. Una puntata, da come si può chiaramente comprendere, decisamente imperdibile. E che, senza alcun dubbio, ci farà fare della risate davvero incredibili. In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà questo ultimo appuntamento, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo attuale compagno. E come si sono conosciuti. Sapete che, però, prima di lui, la bellissima Iva Zanicchi è stata sposata? Si, avete letto proprio bene: la cantante ha un ex marito. Chi è? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Iva Zanicchi, chi è l’ex marito: come si chiama

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, quindi, Iva Zanicchi con il suo Fausto Pinno non è assolutamente sposata. Seppure la coppia sia solita chiamarsi ‘marito’ e ‘moglie’, ha preferito non convolare a nozze ufficialmente. Sapete che, però, prima del famosissimo produttore, l’opinionista de L’Isola dei Famosi è stata sposata? Si, avete letto proprio bene. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: come si chiama il suo ex marito? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ex consorte della Zanicchi si chiami Tonino Ansoldi. E che i due si siano sposati nel lontano 1967 per poi separarsi definitivamente nel 1985. Non sappiamo quali siano stati i motivi che li hanno spinti a dirsi addio. Fatto sta che, dopo di lui, la Zanicchi ha ritrovato il sorriso e l’amore accanto al suo Fausto.

Hanno dei figli?

Iva Zanicchi e Tonino Ansoldi hanno avuto dei figli? Assolutamente si! Lei si chiama Michela. E, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che di professione faccia la psicologa.

Conoscevate questo ‘retroscena’ sulla vita privata di Iva Zanicchi?