Da questa sera, Martedì 23 Marzo, inizierà Leonardo, la nuova serie televisiva incentrata su Leonardo Da Vinci: cast, puntate e streaming.

Era il momento che più aspettavamo di questa settimana. E, finalmente, è arrivato. Proprio da questa sera, Martedì 23 Marzo, inizierà la messa in onda di una nuova e travolgente serie televisiva. Su Rai Uno, infatti, si darà inizio ad un incredibile e meraviglioso viaggio nello storia. Sapete perché? La risposta è davvero semplice: tra pochissime ore, inizierà ‘Leonardo’, la fiction incentrata completamente sulla ‘stravagante’ vita del grandissimo Leonardo Da Vinci. Un appuntamento davvero imperdibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, appassionerà milioni e milioni di italiani. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà la prima puntata, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla serie televisiva? In particolare, ad esempio, siete curiosi di conoscere il suo cast, da quante puntate è composta e come è possibile rivederlo in streaming. Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale iNstagram –> clicca qui

Leonardo: cast, puntate e streaming

In concomitanza con l’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’, su Rai Uno, andrà in onda l’imperdibile appuntamento con ‘Leonardo’. Completamente incentrato su Leonardo Da Vinci, la sua vita e non solo, la serie televisiva ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà la prima puntata, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di essa? Ad esempio, da quante puntate è composto? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la serie televisiva abbia esattamente quattro puntate. E che ciascuna di esse abbia al suo interno ben due episodi. I primi due, quindi, andranno in onda a partire da stasera, Martedì 23 Marzo. Mentre, gli altri sei restanti andranno in onda nelle prossime tre settimane. È possibile rivederle in streaming? Assolutamente si! Se, magari, il Martedì sera avete già impegni, ma non volete assolutamente perdervi questa serie televisiva, niente paura. Come al solito, infatti, gli appuntamenti verranno prontamente caricati su Rai Play. E saranno disponibili proprio lì. Cosa sappiamo, invece, del cast? Ovviamente, sono stati scelti degli attori fantastici. Ad interpretare il ruolo di Caterina Da Cremona, la donna che si dice che sia stata avvelenata da Leonardo, è Matilda De Angelis. Mentre il ruolo del pittore è interpretato da Aidan Turder. Ma non solo. Ci sarà, inoltre, anche Freddie Higmore, che impersonerà il ruolo di Stefano Girarli, l’uomo che interrogherà Leonardo sul misfatto. E tantissimi altri attori di un certo calibro.

La storia è reale?

A questo punto la domanda sorge spontanea: si parlerà di una storia reale o fittizia? Ovviamente, per produrre un capolavoro del genere, ci sono voluti anni ed anni di studi. Pertanto, ciascuno episodio parlerà di un capolavoro di Leonardo Da Vinci. Che, a sua volta, parlerà di altrettante storie. Ma non solo. Come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che la storia di Caterina Da Cremona, ad esempio, sia una storia completamente ‘inventata’. Badate bene, però: la storia, non il personaggio.

Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?