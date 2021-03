Leonardo, Caterina da Cremona è veramente esistita?

Caterina da Cremona è veramente esistita? La verità sul personaggio presente in “Leonardo” interpretato da Matilda De Angelis

Leonardo è una serie televisiva ideata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. La serie ha come protagonista Aidan Turner nel ruolo di Leonardo da Vinci. Nel cast sono presenti anche Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini. La serie è incentrata sulla vita di Leonardo Da Vinci. Il più famoso artista del suo tempo viene accusato dell’omicidio di Caterina da Cremona. Interrogato da Stefano Giraldi, ambizioso ufficiale del Ducato di Milano, inizia a raccontare la sua vita, a partire dal primo incontro con Caterina nella bottega di Andrea del Verrocchio. Giraldi, affascinato dalla personalità dell’artista, inizia a sospettare che Leonardo possa essere innocente e indaga per scoprire la verità. La serie trae ispirazione da fonti e fatti storici, ma narra una storia originale e romanzata. La serie debutta il 23 marzo 2021 su Rai 1.

Caterina da Cremona è veramente esistita?

Nella serie tv “Leonardo“, in onda il 23 marzo 2021 su Rai Uno, il personaggio di Caterina Da Cremona è interpretato da Matilda De Angelis. Molti però si chiedono: Caterina è veramente esistita? Nella serie tv è la migliore amica, nonché musa ispiratrice di Leonardo. L’artista viene accusato di averla uccisa, ma per discolparsi inizierà a raccontare la sua storia dinnanzi all’ufficiale Stefano Giraldi. Il personaggio di Caterina in realtà potrebbe essere romanzato. Anche dell’omicidio, infatti, non si hanno prove. È probabile che, nel corso della sua vita, Leonardo abbia avuto una musa ispiratrice, ma non sappiamo con certezza se questa si sia realmente chiamata Caterina e soprattutto se sia stata avvelenata.

Gli autori e sceneggiatori sono partiti da fatti realmente accaduti, costruendo poi una sorta di crime story con la presenza addirittura di un investigatore privato. Anche la stessa Matilda De Angelis, ospite a Domenica In, ha confermato: “In realtà si tratta di una serie tv romanzata“.