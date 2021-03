Freddie Highmore è Stefano Giraldi nella serie televisiva Leonardo: ma ricordate dove l’abbiamo visto in passato?

Questa sera, martedì 23 marzo, andrà in onda la prima puntata di una nuova serie, ovvero Leonardo. Otto episodi suddivisi in quattro serate, che allieteranno i telespettatori, immergendoli nell’esplorazione di una figura enigmatica e soprattutto immensa. Il cast scelto è formato da attori dal talento incredibile, e tra di loro non possiamo non citare il famosissimo Freddie Highmore, che abbiamo già conosciuto per le sue brillanti e numerose interpretazioni. Infatti, l’attore ha una profonda carriera alle spalle, dato che ha fatto parte di tantissime pellicole, che l’hanno portato ad un enorme successo. L’abbiamo visto in molti film a noi noti, in particolare, uno ci ha accompagnato amorevolmente: ricordate quale?

Leonardo, Freddie Highmore è Stefano Giraldi: dove l’abbiamo visto?

Come abbiamo espresso, il famosissimo attore Freddie Highmore farà parte della nuova serie, Leonardo, che comincerà proprio questa sera, martedì 23 marzo, e ci accompagnerà per ben quattro serate. Ebbene, Highmore è un attore la cui fama è internazionale, le sue interpretazioni sono conosciutissime in tutto il mondo. Ha iniziato a recitare quando era soltanto un bambino: ricordate esattamente in quale film l’abbiamo tanto amato? Ebbene sì, è proprio lui, il piccolo Charlie Bucket ne La fabbrica di cioccolato, una delle pellicole che ci ha accompagnato fin da bambini. Ma non solo, infatti, Freddie è diventato noto al grande pubblico, in particolare, per il ruolo di Peter Llewelyn Davis nel film biografico Neverland – Un sogno per la vita.

Questi, ovviamente sono solo alcuni dei film che hanno visto la sua brillante interpretazione, ma l’attore non si è mai fermato, ed è stato il protagonista di tantissimi successi. Come ormai è noto, è nel cast della nuova serie televisiva Leonardo, e sicuramente, ancora una volta, ci conquisterà.