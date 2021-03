Max Pezzali l’ha appena annunciato tramite i suoi canali social: in arrivo una bellissima sorpresa che renderà i fan entusiasti, manca sempre meno.

E’ sicuramente uno dei cantautori italiani più amati e apprezzati del panorama musicale, Max Pezzali è divenuto famoso come frontman e cantante degli 883. Nel 2004 ha deciso, però, di intraprendere la carriera da solista. Il suo primo album solista è stato Il mondo insieme a te, seguito nel 2005 dalla raccolta di grande successo, TuttoMax, contenente i singoli del precedente disco e i più grandi successi degli 883. In questi anni, Max ci ha avvolto con la sua musica, e molti suoi brani hanno fatto decisamente la storia, cantati da grandi e piccini. Ma il suo talento non si ferma certamente qui, dato che il Il cantautore è stato anche autore di diversi libri. Da qualche ora, l’artista, tramite i suoi canali social, ha annunciato una grandissima novità in arrivo.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Max Pezzali, in arrivo una grande novità: l’ha appena annunciato

L’amatissimo cantautore Max Pezzali in questi anni ci ha completamente avvolto con la sua musica, i suoi brani hanno scalato le classifiche musicali. Il successo ottenuto è tutto meritato, dato che il suo talento è percepibile attraverso i suoi brani, e ovviamente, la sua voce. Come abbiamo già espresso, l’artista da qualche ora, ha annunciato tramite il suo profilo social, una grandissima novità in arrivo. Ebbene, a quanto pare, il 30 marzo è prevista l’uscita di un suo nuovo libro, nel quale racconta gli anni 90 e le canzoni degli 883: Max 90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo, questo è il titolo completo.

"𝘌𝘚𝘈𝘔𝘐 𝘈 𝘚𝘌𝘛𝘛𝘌𝘔𝘉𝘙𝘌" …continua#MAX90 ☆ La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo.

Prefazione di Lodo Guenzi @influguenzer e una #nota di Mauro Repetto.

@sperlingkupfer Prenota qui: https://t.co/HCYF8coNzn

Dal 30 marzo in tutte le librerie pic.twitter.com/ukoMNjSdpV — Max Pezzali (@MaxPezzali) March 23, 2021

Una bellissima novità che sicuramente renderà entusiasti i fan del tanto seguito cantautore. La data di uscita è stata anticipata, e così i suoi tantissimi fan, potranno godere quanto prima del suo nuovo capolavoro.