Melissa Satta è una famosissima showgirl, ma ha recitato anche in alcuni film, ricordate esattamente quali?

Melissa Satta è nata a Boston, negli Stati Uniti d’America, ed ha trascorso i suoi primi anni di vita tra USA e Sardegna. Non tutti sanno, che durante il liceo ha praticato sport come il karate, a livello agonistico, diventando cintura marrone; poi ha giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena. Ha iniziato a lavorare giovanissima, ed è divenuta particolarmente nota quando è entrata a fra parte del cast di canale 5 nel seguitissimo tg satirico Striscia La notizia. Proprio qui, l’abbiamo vista al fianco di Thais Souza Wiggers, assumere il ruolo di velina. Conclusasi quell’esperienza, Melissa si è data molto da fare, e ha toccato numerosi traguardi, meritatissimi. Ha anche abbracciato il mondo della recitazione, interpretando alcuni ruoli: ricordate dove l’abbiamo vista?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Melissa Satta, dove ha recitato? L’abbiamo vista in diversi film

Amatissima showgirl, Melissa Satta è oggi famosissima; come sappiamo, è divenuta particolarmente nota, quando è entrata a far parte della grande famiglia di canale 5, in veste di velina, nel seguitissimo tg satirico Striscia La notizia. Proprio sul bancone di Striscia ci ha completamente avvolto con la sua bravura. Bella e talentuosa, la sua carriera è un’esplosione di successi. E’ stata co-conduttrice in diversi programmi, manifestando ogni volta, la sua grande spontaneità ed eleganza. Inoltre, la bella modella ha anche abbracciato il mondo della recitazione, infatti, ha interpretato alcuni ruoli in diversi film: ricordate quali? Ebbene, nel 2006 Melissa Satta ottiene un ruolo nella fiction Mediaset Il giudice Mastrangelo 2, insieme a Diego Abatantuono, una parte minore nel film Bastardi, e nella pellicola Moda mia.

Ovviamente, la sua carriera non si è certamente fermata qui, e l’abbiamo vista in numerose trasmissioni, sfoggiare la sua immensa avvenenza, e il suo talento, tanto da conquistare proprio tutti, non trovate?